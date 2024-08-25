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夾娃娃機改裝成賭博機台 土城警破德州撲克賭場逮18人

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市土城區水源街一棟公寓1樓夾娃娃機店，因深夜出入複雜並發出噪音，附近民眾不堪其擾報警。土城警方蒐證發現該夾娃娃機店竟私下經營賭場，昨天凌晨動員大批警力持搜索票前往攻堅，當場查獲德州撲克賭場及娃娃機改裝的賭博機台，並逮捕負責人、荷官、記帳及賭客共18人，詢後依賭博罪及社維法送辦。

據了解，土城警方日前接獲民眾報案，土城區水源街1間娃娃機店深夜時段常有不明人士出沒，且在離開時都會發出噪音，令附近住戶不堪其擾。土城警方派員前往蒐證且訪查附近住戶，發現該間店疑似假借夾娃娃機店之名，暗中經營非法賭博。

土城警方立即向新北地方法院聲請搜索票，昨天凌晨2時許派出大批警員前往攻堅，屋內賭客聽聞警方破門慌張地欲從後門逃竄，但警方早已控制所有出入口，一舉逮捕負責人30歲白男、27歲荷官于女及負責記帳的32歲鄭男，以及15名賭客共計18人。並查扣賭資8萬1331元、籌碼156萬5200元、撲克牌、計時器、莊位牌、德州撲克用賭桌、荷官小費、手機、改裝娃娃機賭博機台5台、監視器16具及主機1台等物。

警方詢後將白男、于女及鄭男依賭博罪嫌移送法辦，檢察官複訊後無保請回。其餘15名賭客則依社維法裁罰，並循第三方警政函請市府經濟發展局依電子遊戲場業管理條例裁罰。

土城警方攻堅進入，發現大批賭客正在聚賭德州撲克。記者黃子騰／翻攝
土城警方攻堅進入，發現大批賭客正在聚賭德州撲克。記者黃子騰／翻攝
夾娃娃機台被改裝成賭博機台。記者黃子騰／翻攝
夾娃娃機台被改裝成賭博機台。記者黃子騰／翻攝
土城警方在現場查扣大批賭資。記者黃子騰／翻攝
土城警方在現場查扣大批賭資。記者黃子騰／翻攝
夾娃娃機店暗中經營職業賭場。記者黃子騰／翻攝
夾娃娃機店暗中經營職業賭場。記者黃子騰／翻攝

夾娃娃機 德州撲克 賭博

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