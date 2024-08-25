化工廠主管做im.B遭解雇 法官：頂多記大過公司要賠69萬
在知名化工大廠任職的包姓課長，因拉攏同事加入借貸媒合平台「im.B」，被公司以違反工作規則解雇，痛失百萬年薪，包男不服提起確認僱傭關係存在訴訟，高雄地院審理後，認為依公司工作規則，包男行為最多僅記「大過」而非解雇，保住他工作，公司還要補償他解雇期間的69萬多元損失。可上訴。
包男在該間化工廠任職近20年，4年前升任課長，月薪加上獎金年薪估可輕鬆破百萬；但2022年3月間，包男的公司接獲檢舉，指包男上班時常跟同事討論借貸媒合平台「im.B」，還吸收下屬成為平台下線賺取獎金。
公司調查後，發現包男不僅在上班期間從事跟工作無關的業務，甚至還當起「im.B」講師，利用公司頭銜在外演講；公司認為包男恐讓外界誤以為「im.B」與化工廠有關，認定包男違反員工工作規則，將包男解雇。
包男不服，認為他是正常投資理財，又未涉入任何不法，且公司3月接獲檢舉，於10月將他開除，應超過民法除斥期間，解雇並不合法，提告要求公司恢復他職務，並賠償解雇期間薪資76萬餘元及提撥勞退金到他勞退帳戶。
高雄地院審理時，化工廠反駁包男，稱包不僅加入「im.B」，還用母親名義成立公司，販賣博思盒子機上盒，他都利用工作時間處理副業，用公司影印機列印私人文件，嚴重破壞公司秩序，將他解雇合乎勞基法規定。
但法官檢視化工廠工作規則，認為包男雖透過公司網路與同事討論「im.B」投資，但他只是投資，未參與違法詐欺及吸金，並未造成公司或客戶財產損失，應無利用職務獲得不正當利益。
法官認為，包男加入「im.B」投資、以母親為名成立公司及利用公司電腦、影印機從事與工作無關事務，依內部規則最多僅記「大過」而非「解雇」，公司未先給予懲處就逕予解雇包男於法未合，判決包男與化工廠雇傭關係仍在，公司還要補償包男解雇期間的69萬多元月薪損失。可上訴。
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