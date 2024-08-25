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男扮女鬼街頭嚇人還開直播衝流量 2中年男違反社秩法遭送辦
臉書某社群日前流傳一段七月半鬧鬼的直播影片，負責拍攝的男子旁白「這樣有流量喔！」網友紛紛留言痛罵「真沒水準」、「夜路走多終遇鬼」，警方網路巡邏發現後濾路口監視錄影畫面，找到扮鬼的張男與掌鏡的曹男，昨依社會秩序維護法函送偵辦。
臉書社群「爆料公社二社」有網友貼出側錄的直播影片，一名身穿白衣、披頭散髮、嘴裡故意吐出超長假舌頭，站在員林市廣寧宮斜對面的路口邊，嬉皮笑臉故意東張西望，這種景象在半夜相當醒目。PO文和影片的網友罵「真沒水準，7月直播扮鬼嚇人，尤其是在半夜兩、三點，還在嬉皮笑臉。」、「如果嚇死老人家，應該負不起責任吧！」
警方今指出，扮鬼嚇人發生在本（8）月17日凌晨1至2點，路過民眾有人當場罵裝神弄鬼，有人被嚇到報警，警方也在網路巡邏發現有人PO這段影片，找到扮鬼的張男（40歲）和拍攝影片的曹男（35歲），對惡作劇衝流量的行為坦承不諱，警詢後昨依社維法函送簡易法庭偵辦。
有網友指稱張姓直播主過去也惡作劇衝流量，這次扮鬼嚇人，負責拍攝的男子喊「這樣有流量喔！有流量喔！」實在令人厭惡，也有網友留言「夜路走多終遇鬼，不是不報，時候未到」。
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