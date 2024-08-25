嘉義少婦假賣淫真詐財 犯詐欺取財罪判刑2月

嘉義賴姓婦人並沒有性交易意願，涉嫌在通訊軟體交友網站與林姓男網友約定性交易細節後，要求林男先支付費用或藉故借錢，林男依約匯款後，等不到交易始知被騙報警；嘉義地方法院依犯詐欺取財罪判刑2月，得易科罰金，可上訴。

判決書表示，賴姓婦人因缺錢花用，明知自己並沒有與人性交易意願，也沒有資力清償借款，在今年1月12日在交友網站以暱稱「Ruby」認識林男，約定性交易細節後，涉嫌透過對話訊息要求林男先支付性交易費用或藉故借錢，林男先後匯款包括2筆性交易費用3700元、4000元共1萬4700元至賴女指定帳戶內，賴女提領花用完畢，卻沒有實踐交易，林男發覺有異始知被騙而報警，警方循線將賴女帶回偵訊後依法送辦，嘉義地檢署依詐欺罪嫌提起公訴。