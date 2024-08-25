影／熱褲妹騎檔車、少年無照雙載...噪音太大都送法辦

台中市第五警分局在22日執行靜城專案，陸續查獲三輛噪音車，其中林男是因參加麗寶樂園賽車活動，改裝排氣管，一名穿著熱褲的妙齡女子騎乘檔車，排氣管卻無相關合格標籤，也無防燙蓋，還有一名少年無照騎車載友，都被警方依法告發，蒐證後通報環保局檢驗；第五警分局表示，今年迄今已通報1.3萬輛疑似噪音車，屬台中市通報最多的分局。

第五警分局執行靜城專案，22日凌晨零時許，文昌所員警在文心路沿線巡邏時，發現一輛已停產的YAMAHA R6大重機發出震耳欲聾的聲響，上前攔查，駕駛重機的林姓男子（30歲）坦言，近日前往麗寶參加賽車活動時，改裝排氣管，後來沒有換回，才會產生巨大聲響，警員依法通報。

事隔30分鐘後，文昌所又發現一輛機車發出刺耳噪音，攔下後發現，騎車的少年、乘客都僅有17歲，警方除依法告發外，也通報環保局檢驗。

另外，北屯所長林澤聰22日晚間率隊在旱溪西路攔查噪音車輛時，發現穿著熱褲的傅姓女子（20歲）騎乘檔車排氣管聲音過大，攔查後發現，傅女騎的檔車排氣管有改裝，也沒有環保局噪音檢測合格標籤、未加裝防燙蓋，警方當場開罰、錄影蒐證。

第五警分局指出，噪音車疾駛而過所發出的聲響除了引起民怨，更在深夜時段擾人清夢。此外，非法改裝車體部件不僅違規，還可能影響行車安全。自年初以來，第五分局警方已針對無照駕駛舉發388件，其中未成年者134件、違規改裝車體73件。