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朝天宮董事長蔡咏鍀助藍白 中央查賄祭旗？

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導

雲林北港朝天宮董事長蔡咏鍀身兼北港鎮代主席時，與北港鎮長蕭美文家族屬同一陣營，蔡近年在政壇嶄露頭角，他原與綠營交好，因故與綠營漸行漸遠，尋求連任的雲林縣長張麗善向蔡釋出善意，雙方日漸友好。蔡咏鍀首度轉換跑道選議員，就順利取得副議長寶座，並巧妙運用藍白合戰略助攻，讓藍營丁學忠擊敗強敵蘇治芬贏得立委，讓藍軍插旗海線，翻轉雲林。

據了解，蔡咏鍀過去與民進黨前秘書長洪耀福私交甚篤，也漸受前總統蔡英文「關愛眼神」，讓蔡在地方政治勢力逐漸擴大，一度傳出蔡有意加入民進黨，但近年來民進黨在雲林海線勢力漸失，使蔡漸與藍營交好。

蔡咏鍀向藍營靠攏，但身為朝天宮董座，始終抱持不分黨派原則，他和議員妻子黃美蘭互換跑道，由他選議員，妻子改選代表，兩人換位成功，他甚至還奪下副議長寶座。

至於蕭美文系出藍營，弟弟是前北港鎮長蕭永義，因蕭永義涉案入監，張麗善延攬蕭美文代理北港鎮長，承襲弟弟的政治命脈，蕭美文又與蔡咏鍀同一陣營，與張麗善三角關係越走越近，彼此更加密切。

中央正極力掃蕩黑金，竟爆發調查局意圖栽贓張麗善、蔡咏鍀賄選，被解讀「政治辦案」，後續是否牽動藍綠交鋒，值得觀察。

北港朝天宮 張麗善 雲林

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