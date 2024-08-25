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新聞眼／看顏色表忠 不過上行下效

聯合報／ 本報記者張宏業

調查局雲林縣站爆發調查官為偵辦縣長張麗善（圖）「賄選」，竟然教唆他案被告出庭作偽證，意圖透過啟動司法偵查讓張麗善陷入買票疑雲。圖／聯合報系資料照片
調查局雲林縣站爆發調查官為偵辦縣長張麗善（圖）「賄選」，竟然教唆他案被告出庭作偽證，意圖透過啟動司法偵查讓張麗善陷入買票疑雲。圖／聯合報系資料照片
調查局雲林縣站爆發調查官為偵辦縣長張麗善「賄選」，竟然教唆他案被告出庭作偽證，意圖透過啟動司法偵查讓張麗善陷入買票疑雲；經濟部能源署組長林文信涉光電弊案遭起訴，行政調查尚未出爐，還能繼續主持與光電有關會議，古有云「不以規矩，無以成方圓」，執法人員與為官者應有基本的底線和守則，若一味看顏色表忠，不僅將使官箴敗壞，行政倫理也蕩然無存。

近年檢警調在查察賄選期間，相當迷信「辦大官」會升遷，使得政治顏色與績效考量遠高於偵查公信力，日本大阪地方檢察廳特搜部曾發生一件醜聞，嚴重打擊司法威信，當時主任檢察官前田恆彥為偵辦身心障礙者團體偽造證明、向郵局申請低郵資的福利案，僅以「合理懷疑」就逮捕關押時任厚生勞動省兒童家庭局長村木厚子，理由是村木厚子指示下屬偽造證明，檢方將她起訴後，震驚日本社會。

由於村木厚子在民間聲望極高，此案進入法院審理後逐漸發現許多疑點，原來前田恆彥為了入人於罪，竟竄改了關鍵證據，最後村木厚子獲判無罪，日本最高檢察廳罕見逮捕前田恆彥並聲押獲准，大阪特搜部多名檢察官也遭起訴，演變成動搖國本的巨大醜聞。

對比台灣的張麗善案來看，若調查官教唆偽證計畫成功，張麗善不僅將面臨刑罰追訴，更有可能因為「賄選」汙名丟掉縣長寶座，甚至影響政治生涯。偵查是刑事程序最上游，上游如果被汙染，下游就不必期待，即使司法改革大旗喊得震天響，也無濟於事。

但為何調查官會如此甘冒違背法律底線教唆被告作偽證，說穿了也不過是上行下效，許多過去辦藍不辦綠、追殺藍營政治人物不手軟的司法人員都紛紛坐上大位，看在基層的眼裡，當然會生鼓舞之效。這種罔顧官箴、顛倒政治倫理的亂象在現今政壇比比皆是，就以涉入光電弊案遭起訴的能源署官員居然能繼續主持與光電有關的會議為例，經濟部的行政調查更是歷時近四個月還未出爐，這是經濟部的怠惰更是包庇，也更凸顯賴政府所標舉的高道德標準也是「選擇性辦案」。

司法改革 張麗善 日本

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