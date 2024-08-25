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力暘光電弊案／經部承諾查林文信 拖4個月仍未完成

聯合報／ 記者王千豪／台北報導

經濟部能源署組長林文信涉嫌力暘集團光電弊案遭訴，經濟部前部長王美花（圖）5月初在立法院答詢表示，收到起訴書一定會啟動行政調查。不過，至今已經過4個多月，仍未完成調查。圖／ 聯合報系資料照片
經濟部能源署組長林文信涉嫌力暘集團光電弊案遭訴，經濟部前部長王美花（圖）5月初在立法院答詢表示，收到起訴書一定會啟動行政調查。不過，至今已經過4個多月，仍未完成調查。圖／ 聯合報系資料照片
經濟部能源署組長林文信涉力暘集團光電弊案，今年四月遭台南地檢署起訴，經濟部前部長王美花五月立院答詢承諾，收到起訴書一定會啟動行政調查。但至今已近四個月，仍未完成行政調查。國民黨立委王鴻薇直呼太扯，並質疑是否因內閣改組，經濟部就螺絲掉滿地？

南檢偵辦力暘能源集團光電弊案，今年四月廿六日偵結，認定力暘集團涉與時任台南市經發局長陳凱凌、林文信勾結，以不實文件規避「小二甲」農地變更種電的限制，藉以取得大量光電案場土地，依貪汙圖利罪起訴陳凱凌等五名公務員及力暘總裁古盛煇等十人，建請法院對其中十二人從重量刑。

民眾黨立委黃國昌今年五月二日於立院質詢王美花，經濟部何時啟動行政調查？王美花當場承諾，收到起訴書一定會啟動行政調查；但經立委辦公室詢問行政調查進度，能源署在八月廿日回函表示，經濟部於七月一日函請南市府，於兩個月內確認其興辦事業計畫核准的妥適性，能源署將視南市府函覆的清查結果，進行案件的後續處理。

針對起訴書提到該集團申請農地變更階段，涉有偽、變造土地使用同意書、使公務員登載不實，形成申請案件可納入「二○二一年力暘希望將案場列入「六點五ＧＷ達標計畫」表象，致使其興辦事業計畫審查結果存有疑慮的可能，能源署表示，將與南市府合作共同釐清相關審查的妥適性，同時視司法結果，做必要合法處分。

對於能源署的回函內容，王鴻薇直呼「這個很扯」，如果按照經濟部的時程，七月一日才發函給南市府，那等到對方回函時，距離涉案官員被起訴已經將近大半年了，不曉得經濟部到底在做什麼？

力暘能源 王美花 王鴻薇 陳凱凌 黃國昌

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