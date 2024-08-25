涉弊官員審光電案 「恐上下其手很不恰當」

經濟部能源署組長林文信涉光電弊案遭起訴，但他七月仍主持跟光電相關的審查會議，引發外界質疑瓜田李下。圖／翻攝行政院網站 經濟部能源署組長林文信涉力暘集團光電弊案遭起訴，經濟部行政調查牛步無下文，林文信在今年七月卅一日仍主持跟光電相關的審查會議。國民黨立委張智倫質疑，此舉徒留上下其手的空間，非常不恰當，相信民眾絕對不能接受。

張智倫指出，南檢偵辦力暘光電案，起訴台南市政府經發局前局長陳凱凌、力暘集團總裁古盛煇、林文信等十五人。然而又傳出被圖利罪起訴的林文信，七月卅一日竟仍主持「一一三年七月份太陽光電共同升壓站審查會議（第二次）」，徒留上下其手的空間，非常不恰當，相信民眾絕對不能接受。

經立委辦公室向考試院詢問，依公務員懲戒法第四條規定，公務員有下列各款情形之一者，其職務當然停止：一、依刑事訴訟程序被通緝或羈押。二、依刑事確定判決，受褫奪公權之宣告。三、依刑事確定判決，受徒刑之宣告，在監所執行中。本個案現經檢方起訴，似未符合停職規定。另依據公務人員考績法第十二條規定，本個案是否符合一次記二大過免職，仍須由主管機關認定。

張智倫質疑，時任賴清德副總統去年五月廿三日出席「二○二三富邦永續大未來論壇」時，宣布二○三○年前投入九千億至淨零轉型，包括建立綠能電力產業鏈，創造綠色商機，但如果無法杜絕光電弊案一再發生，也無法約束官員勾結光電廠商，等於把人民的納稅錢當作「綠友友提款機」，還要養肥多少不法人士和光電廠商？

張智倫也說，光電弊案時有所聞，尤其是賴清德總統的本命區台南，民進黨政府急於求成的結果，就是讓光電淪為政商掛勾的「黑金溫床」，更令「綠能國家隊」在民眾心中留下負面印象，他呼籲賴清德、經濟部長郭智輝硬起來，不要等到一審判有罪才做處理，應及早將林文信停職或調離現職。

國民黨立委牛煦庭指出，起訴表示檢方具有足夠證據證明林文信有涉入台南光電弊案，這和只是被調查有程度上的差異，經濟部理應從嚴自律、落實避嫌機制，暫停林文信參與任何審查相關的業務；不料林文信還擔任主持與太陽光電有關的會議，絕非良善示範，盼懸崖勒馬。至昨晚截稿前，能源署未回應。