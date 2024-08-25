涉教唆栽贓張麗善賄選 調查官被訴

調查官陳文維涉教唆當時的北港鎮長候選人蕭美文勸說姪子蕭嘉鴻「協助偵訊」，栽贓雲林縣長張麗善（前排右四）買票，張麗善昨晚表示不知情，並正好在北港與鎮長蕭美文（前排左二）一起觀賞歌仔戲團演出。圖／民眾提供 調查局雲林縣站前調查官陳文維，被控二○二二年九合一選舉期間，因偵辦雲林縣議員蔡咏鍀賄選案，得知北港鎮長候選人蕭美文也涉賄遭調查，陳男為使蔡咏鍀案順利偵辦，竟教唆蕭案在押被告出庭作偽證，栽贓雲林縣長張麗善涉及送茶葉給選民買票，「下指導棋」過程全遭錄音，雲林地檢署近日依教唆偽證、洩密等罪起訴陳男。

調查局近日開考績會議處

據了解，陳文維（卅八歲）是調查班四十八期，分發雲林縣調查站負責口湖鄉據點，主要業務是蒐報國情、偵防、保防等情資，並偵辦肅貪、經濟犯罪、毒品、妨害選舉等案件。栽贓事件發生後，陳男已改調局本部兩岸情勢研析處，近日將召開考績會議處。

起訴指出，二○二二年七月，陳文維發掘無黨籍議員蔡咏鍀（現為副議長）賄選案，報請雲林地檢署指揮，負責監聽蔡咏鍀等人電話、撰寫專案調查報告。蔡咏鍀案偵辦期間，雲檢另案偵辦無黨籍北港鎮長候選人蕭美文賄選案，同年十月發動搜索約談，羈押蕭美文競選服務處主任林振義及蕭美文姪子蕭嘉鴻。

陳文維知悉蕭美文案有查扣賄選茶葉一批，為使蔡咏鍀案順利偵辦，報請蕭美文案承辦檢察官獲准後，提訊林振義及蕭嘉鴻詢問。陳文維在提訊前，透過李姓友人邀約蕭美文見面，陳文維向蕭表明，十一月四日將提訊蕭嘉鴻，請蕭美文勸說蕭嘉鴻協助偵訊，陳文維為取信於蕭美文，還當場透露監聽譯文與偵查資料，並提供林振義筆錄給蕭美文閱覽。

地檢署內公然教唆作偽證

起訴指出，陳文維明知蕭美文案的茶葉贈送人非張麗善及蔡咏鍀，竟於二○二二年十一月一日利用提訊林振義的機會，在雲林縣虎尾分局內，教唆林振義在檢察官偵訊時，虛偽證稱張麗善、蔡咏鍀因選舉欲贈送茶葉予選民，林振義明知內容不實，卻在偵查庭內以證人身分具結，證稱「蕭嘉鴻說他聽到外面縣長候選人張麗善、縣議員候選人蔡咏鍀的選舉要送茶葉，問我們的候選人要不要參加」。

同年十一月四日，陳文維提訊蕭嘉鴻，公然在雲林地檢署內教唆蕭作偽證，蕭向檢方證稱「有次我遇到蔡咏鍀，他有跟我講要聯合張麗善、蕭美文一起競選，就說要送茶葉」等語，誤導檢方認為張麗善、蔡咏鍀涉賄選。

雲縣長稱對此事毫無所悉

詎料，陳文維教唆偽證過程全遭錄音，調查局中機站接獲檢舉展開調查，依教唆偽證與洩密罪移送檢方偵辦；雲檢初次偵查時，陳文維否認教唆偽證，檢察官認為證據不足，且主觀上無犯意，處分不起訴，僅對洩密處分緩起訴；全案送台南高分檢再議，雲檢第二次偵辦後，林振義與蕭嘉鴻證稱陳文維有教唆偽證，檢察官再勘驗十一月一日的錄音檔，認定陳文維確有教唆偽證及洩密。

雲林縣長張麗善昨晚出席縣府在北港鎮舉辦的活動，觀賞歌仔戲團演出，北港鎮長蕭美文就坐在她旁邊。張麗善表示，她對此事毫無所悉，尊重司法調查。