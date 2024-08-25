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不滿手機被沒收 高職生持刀殺母
桃園八德一名十八歲陳姓高職生，今年六月因不滿被獨力撫養他的母親沒收手機，加上平日管教與升學等事情積怨已久，竟持水果刀闖進臥室猛刺母親頸部等致命處，行凶後廿分鐘才對外求救，導致母親送醫不治身亡，桃園地檢署近日依殺害直系血親尊親屬罪起訴陳男，全案本周將召開國民法庭會前協商。
據了解，陳男生長在單親家庭，但言行與正常同年齡少年有異，長年就醫服藥，不時會出現情緒失控暴怒情況；但陳母從不放棄，仍對兒子全力教導，平日管控兒子用手機打遊戲的時間，案發前又因兒子即將高職畢業，對其升學及未來發展很是關心，經常為此叨念，卻引發兒子不滿。
起訴書指出，今年六月一日上午十一點十分，陳男基於殺人犯意，先至廚房拿水果刀，再猛刺臥室裡母親頭部、左頸、胸部及腹部，直到卅分才撥打一一九，救護人員將陳母急救後送醫，下午宣告不治。陳男被警方逮捕，查扣染血的水果刀。
根據目擊者轉述，警方獲報到場後，陳男若無其事地在家裡走來走去，似乎母親重傷與他無關的樣子，救護人員在臥房發現陳母滿身是血倒在地上，包括胸、背部等多處逾十處刀傷，足見下手十分殘忍。
警消檢傷後緊急將陳母止血送醫，初步研判母子倆可能因日常生活瑣事積怨甚久，造成陳男暴怒失控拿刀刺死生母悲劇。據了解，陳男因殺母案目前收押看守所，無法參加學校畢業典禮。
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