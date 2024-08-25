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騎士閃狗慘死 飼主自首判6月

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中黃姓女子平時養狗沒繫牽繩，放任牠在外自由奔走，導致一名黃姓女騎士騎車經過閃避不及撞上，人、犬雙雙受傷，女騎士因頭部重創身亡；法院認為黃女未盡飼主對寵物看顧義務才釀悲劇，顯有過失，考量她主動坦承符合自首予以減刑，依過失致死罪判她6月徒刑，得易科罰金，可上訴。

檢警調查，黃女養的狗平時都在外自由活動，2023年10月25日一早8點多，女騎士騎車行經潭子區潭興路時，狗突然跑出來，造成她閃避不及撞上，人車當場重摔，因主要是頭部外傷，包括顏面骨折、頭顱出血，也斷了好幾根肋骨、氣胸等，送醫仍不治。

警方循線調查發現黃女是飼主將她送辦，黃在偵查、審理時均坦承不諱，並有現場監視器、行車記錄器，以及遭撞犬隻受傷照片等可佐證。

台中地院指出，動物保護法第20條規定，寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應採取適當防護措施，另道路交通安全規則第140條第7款也明文，任何人不得疏縱或牽繫畜禽在道路奔走妨害交通。

法院表示，以上立法目的都在避免無意識、也沒路權觀念的動物，在無人看管或看顧不周情況下，任意行走於道路，造成往來交通危險，才課予飼主隨時注意動物動態，不得妨害交通的義務。

法院認為，黃女身為飼主確未為狗牽繩或固定，放任在道路奔走才釀死亡事故，顯有過失；由於飼主與被害家屬因賠償金無共識未能和解，但案發後，黃女主動向警方坦承行車記錄器畫面是她養的狗，符合自首予以減刑，決依過失致死罪判她6月徒刑，得易科罰金。

動物 寵物 行車記錄器

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