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林明佐猛存「45萬」神秘數字動機曝 離婚立刻匯500萬給女友

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

刑事局三線二星警政監林明佐任台中市刑大隊長期間，和九州博弈集團掛鉤洩密，與集團幹部、前電競聯盟董事長徐培菁交往同居。檢方查出，林擔任警官年薪約160萬元，名下卻有4451萬元不明財產，還連續以「45萬元」猛存入戶頭規避洗錢，年初和前妻離婚當天，立刻又匯500萬元給徐女。

檢方查出，林明佐在擔任台中刑大大隊長前後，自2021年8月23日至2024年1月31日間，其和其父親名下戶頭存款多達2117萬元，直到今年1月30日和前妻離婚，他還透過律師將2000萬元匯給對方作為離婚協議，扣除林合理解釋賣黃金所得，認定其名下來源不明財產高達4451萬元。

檢方發現，林自2022年1月起每隔幾天就跑到台中刑大附近的銀行，連續存入49筆現金，每筆幾乎都是「45萬元」，還有好幾次相隔不到10分鐘，他都從某銀行的大墩分行存入45萬元到自己及父親戶頭。

檢方認為，林明佐是刻意以多筆略低於50萬元的現金存款，以規避洗錢防制法，大額通貨50萬元以上應向調查局申報的規定，藉此符合金融機構認定的可疑洗錢交易樣態。

檢方再詳細調閱林明佐身家，發現他2021年8月23日至2024年1月31日，擔任刑大大隊長、警政監的薪資所得、加班費等，一共501萬8921元，平均年薪約160萬元。

林雖辯稱拿給前妻的2000萬元是和徐女借的，另戶頭另2000多萬元是爸爸提供，但徐女否認，林父也說自己年收入約120萬元，他反對兒子和前妻離婚，也沒有資助他離婚款，沒借兒子錢。

檢方也查出，林明佐今年1月15日自台中刑大大隊長升任刑事局警政監後，隨即在1月31日和前妻離婚，當天還跑回台中，開著徐培菁替他租的要價462多萬元RANGE ROVER SPORT到某銀行大敦分行，提前將父親戶頭解定存，再匯款500萬到徐女帳戶內。

林明佐。圖／報系資料照
林明佐。圖／報系資料照

前妻 洗錢 離婚

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