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COVID-19條例已廢 最高檢認違法案例仍須追訴

中央社／ 台東縣24日電

COVID-19特別條例已廢止，期間觸犯條例罪刑是否繼續追究處罰，地方法院和高等法院見解出現歧異；不過，檢方則做出統一見解，最高檢察署要求各地檢察署應繼續追訴。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，政府制定「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，其中散布不實訊息、違反隔離規定或囤積哄抬物資物價觸犯刑責。

台東郭姓男子111年間感染COVID-19違反隔離規定，台東地檢署於今年5月起訴。

台東地方法院認為，嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例的相關規定已於112年7月1日起廢止，檢察官於113年5月7日向法院提起公訴時條例已廢止，無刑罰可處罰，因此判決不受理。地檢署提起上訴。

高等法院花蓮分院則認為，嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條例有起訖時間，因此屬於限時法（暫時法）。在限時法有效期限內所違犯之行為，縱使於裁判時（判決時）該限時法已失去效力，法院仍應適用該限時法予以定罪科刑，因此撤銷地院判決發回更審。

最高檢察署發現不僅地方法院和高等法院見解不同，連地方法院也有歧異。基隆、新北、台中、台南等地方法院都受理公訴，且有實體的判決；而雲林、新北、屏東和台東等地方法院則判決免訴、不受理。

台東地檢署主任檢察官廖榮寬接受中央社記者訪問表示，因目前最高法院沒有違反COVID-19條例的定讞判決案例，因此下級法院發生見解不同，為避免檢方偵辦也發生歧異，最高檢察署做出統一法律見解，發文至各地檢署辦理。

廖榮寬表示，高檢署去年12月間發現7月1日條例廢止後，不僅地方法院出現實體判決和免訴（不受理）判決的歧異，連地方法院和高等法院也出現不同見解，於是徵詢各地檢署意見，並邀請學者討論，做成檢方的統一見解。

在條例有效期間所涉犯行，在條例廢止後仍應予以追訴、處罰，或是由檢察官職權不起訴、緩起訴、聲請簡易判決；如法院判決免訴，檢察官要審慎考量提起上訴。

最高檢察署。圖／報系資料照
最高檢察署。圖／報系資料照

COVID-19 台東 最高法院 檢察官

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