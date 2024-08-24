疑夫外遇打翻醋罈子...妻揮刀猛砍流滿地血 判刑1年10月

新北市李姓婦人懷疑丈夫有外遇，去年10月初，趁丈夫午休時，揮菜刀猛砍多刀，屋內滿地可見血跡斑斑，緊急送醫救回一命，新北地院日前將李婦依殺人未遂罪判刑1年10月，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並禁止對丈夫實施家庭暴力，可上訴。

判決指出，新北市土城區李姓婦人（64歲）發現67歲丈夫何姓男子與異性球友過從甚密，懷疑丈夫有外遇，去年10月8日上午，何男外出與女性球友打球，直到中午才返家，二人為此發生激烈口角，爭執近2小時，何男因精神不濟，不願意再妻子繼續爭吵，便回房間上床倒頭就睡。

「要先叫救護車，不然我會死掉。」李婦見狀愈想愈生氣，當天下午近3時，見丈夫熟睡，從廚房拿一把菜刀，進房間就朝丈夫頭頸部猛刀揮砍數刀，何男從睡夢中驚醒，急忙起身抓起床邊椅子阻擋，因地上血跡遍布失足滑倒，李婦仍不斷持菜刀揮砍，直到丈夫出聲哀求要叫救護車才停手，所幸經送醫急救挽回一命。

李婦在警詢、檢方偵查及法院羈押庭上均否認犯行，還辯稱因丈夫開口說要離婚，「她受到刺激，之後發生什麼事都不記得了，也忘記有無拿菜刀砍丈夫。」

新北地院考量李婦於羈押出所後均有定期就醫接受治療，目前與家人同住，有家人妥善照護及監督，尚無客觀證據足認被告有再犯或危害公共危險之虞，日前依殺人未遂罪判刑1年10月，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並禁止對丈夫實施家庭暴力，仍可上訴。

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