刑警努力考上檢察官 年資歸零要求提敘遭法院駁回

台中地檢署許姓檢察官曾任刑警6年多，後努力考上司法官，他向銓敘部聲請將過去警察年資提敘俸級被駁，許再提行政訴訟，主張警察工作性質與檢查事務官相同，應比照法官提敘辦法准予提敘；法院認為，警察非法官提敘辦法列舉的8項公職職位，銓敘部不予提敘有理由，判許敗訴，可上訴。

許員2020年考上司法官，2023年8月分發至台中地檢署擔任候補檢察官至今，由銓敘部核敘本俸24級385俸點，許再提出俸給案申請更正，向銓敘部聲請採計他自2014年底至2021年8月間，曾任警察人員6年多的年資提敘俸級，經銓敘部以許曾任公務年資和現任檢察官性質不相近，無法採計。

許不服提行政訴訟，主張他2014年起歷任苗栗縣警局、警政署事局，擔任偵查員、分隊長及警務員，職務達警正3階1級年功俸370等，他當警察時工作以偵辦刑案、實行搜索扣押，及勘驗、執行與拘提，還會詢問告訴人、被告，製作移送書，與法院組織法中檢察事務官工作內容相同。

許表示，法官提敘辦法第4條也列舉，檢察事務官與檢察官工作性質相近，他曾任刑事警察，工作內容與檢察事務官相同，應認與現任檢察官職務等級相當、性質相近，認為銓敘部應依法官法或比照法官提敘辦法，准予提敘。

許指出，法官提敘辦法第4條規定「法官曾任下列公務年資，得認定工作性質相近」，並列舉8項職位，包括司法院、法務部所屬特任或政務人員，及軍法官、公設辯護人、行政執行官、司法事務官及檢察事務官，及法官助理等。

許認為，條文以臚列方式，導致非上述的公務員，就算實際工作性質和檢察官相近，其先前年資都無法提敘，銓敘部應實質認定，主張其本俸俸級第21級。

銓敘部抗辯稱，許曾任警察，但並非法官提敘辦法第4條第1項所列舉得認定與檢察官工作性質相近的公務年資，認定和其現任檢察官工作性質不相近。

台中高等行政法院指出，根據法官提敘辦法第4條的立法理由，現行法官歸列的審檢職系，是審檢職組單一職系，並無其他職系人員得與其相互調任或單向調任，因此認定與法官工作性質相近的職系職務，標準極為嚴格，不宜濫寬。