男子巧語引誘少女自拍裸照 雖和解判刑2年且這原因不得緩刑
新北市李姓男子巧語引誘少女自拍多張裸照及影片供其觀賞，李男到案後雖與被害少女及家屬達成和解並賠償，新北地院考量李男也因相同案件，去年曾為台中法院判刑1年8月，緩刑3年，日前依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，判刑2年，不得緩刑，可上訴。
判決指出，李男於2020年初透過網路遊戲認識年僅15歲少女，幾乎天天以通訊軟體LINE與少女聊天，從2020年5月至2021年2月間，花言巧語先後引誘少女拍攝8張裸照及2段裸體影像供其觀覽。
後因少女家長發現異狀報警處理，而李男到案後坦承犯行，強調少女所拍照片及影像僅單純供自己觀覽，均無外流，並在檢方偵查時與受害少女及家屬達成和解並支付賠償金，被害少女也具狀表示願意原諒給李男一個自新機會。
新北地院法官考量李男李男也因相同手法案件，去年曾為台中法院判刑1年8月，緩刑3年，日前仍依引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，判刑2年，不得緩刑，仍可上訴。
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