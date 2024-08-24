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搭女兒轎車出車禍 高雄婦為護女出面頂替 卻因此事露餡遭判拘役
吳姓女子4月5日晚間8時許開車，搭載程姓母親外出，行經台南歸仁區道路起駛時，與同向洪姓男子駕駛機車擦撞，致洪人車倒地，頭皮、腰部及四肢多處擦挫傷。程母擔心女兒留不良紀錄出面頂替，經警監視器而露餡。法官認程母犯頂替罪處拘役20日，緩刑2年，向公庫支付5000元。
警方事後依據監視器等相關資料，發現當時開車者實際上是吳女，程母為維護女兒出面頂替，因此，根據現場交通事故現場圖、交通事故調查報告表及證人陳述等相關證據，認程母有意圖藏匿人犯而頂替，另有使公務人員登載不實罪而送辦。
檢方認為，警詢筆錄是記載詢答程序內容，用來證明確有筆錄記載程序及詢問、回答內容，並非用來證明應詢者的陳述為事實。而公務員將應詢者的陳述內容記載於筆錄，雖應詢者陳述不實，但筆錄並無不實可言，不成立使公務員登載不實罪。
台南地院審酌，程母明知其女兒為本案真正駕駛人，為迴護其免受刑事處罰而為頂替，誤導警方偵辦案件的正確性及使司法機關有誤判之虞，不僅浪費有限司法調查資源，且有礙真實發現，所為應予非難。
惟考量她犯後坦承犯行，態度尚可，且本案尚未造成司法機關誤判結果，及她待業中，尚須扶養3名未成年子女等一切情狀，也依刑法167條減輕其刑，認她犯頂替罪處拘役20日，可易科罰金。
法官認她因一時短於思慮而觸法，考量其犯後已坦承犯行，表露悔意，經此偵查程序與刑之宣告後，應知警惕，信其無再犯之虞，並宣告緩刑2年，命她應於判決確定向公庫支付5000元。
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