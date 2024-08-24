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涉嫌洩暗網賣個資案偵查秘密 創世紀市場案辯護人10萬交保

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

檢調偵辦美國網站「創世紀市場（Genesis Marke）」非法販賣國人個資案，近日查出被告林逸松的辯護人杜佳燕涉嫌利用陪偵機會洩露偵查內容給其他共犯，昨搜索、訊問杜、林2人，朝非公務員洩密最方向偵辦，訊後依瀆職等罪嫌令杜10萬元交保。

據悉，調查局去年6月接獲美國聯邦調查局（FBI）通知，美國網站「 創世紀市場」非法販售國人個資，網站用戶透過網路匿蹤技術隱匿真實身分，使用虛擬貨幣交易等，規避查緝。

檢調調查，男子林逸松與陳姓、虞姓成員涉嫌在該網站上購買多筆國人使用的社群平台、電商平台帳號密碼等個資，今年4、7月搜索扣回電腦主機、電磁紀錄等證物，約談林等3人，訊後認定林犯罪情節重大，有滅證、串證之虞，向法院聲押獲准，陳、虞2人各以20萬元交保，全案依違反個資法、妨害電腦使用等罪嫌偵辦。

檢調近日又查出，林的辯護人杜佳燕涉嫌利用陪偵機會洩露偵查內容，檢調昨兵分2路搜索2處，約談林、杜後，依瀆職等罪嫌令杜佳燕10萬元交保。

美國網站「創世紀市場」非法販售國人個資，檢調查出，男子林逸松涉嫌從該網站買個資，經搜索約談後，林遭聲押禁見至今。而林的辯護人杜佳燕涉嫌利用陪偵機會，洩漏偵查內容給其他共犯，台北地檢署今指揮調查局資安工作站執行搜索2處，訊問被告杜佳燕（前）。記者房荷庭／攝影
美國網站「創世紀市場」非法販售國人個資，檢調查出，男子林逸松涉嫌從該網站買個資，經搜索約談後，林遭聲押禁見至今。而林的辯護人杜佳燕涉嫌利用陪偵機會，洩漏偵查內容給其他共犯，台北地檢署今指揮調查局資安工作站執行搜索2處，訊問被告杜佳燕（前）。記者房荷庭／攝影

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