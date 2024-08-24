涉嫌洩暗網賣個資案偵查秘密 創世紀市場案辯護人10萬交保

檢調偵辦美國網站「創世紀市場（Genesis Marke）」非法販賣國人個資案，近日查出被告林逸松的辯護人杜佳燕涉嫌利用陪偵機會洩露偵查內容給其他共犯，昨搜索、訊問杜、林2人，朝非公務員洩密最方向偵辦，訊後依瀆職等罪嫌令杜10萬元交保。

據悉，調查局去年6月接獲美國聯邦調查局（FBI）通知，美國網站「 創世紀市場」非法販售國人個資，網站用戶透過網路匿蹤技術隱匿真實身分，使用虛擬貨幣交易等，規避查緝。

檢調調查，男子林逸松與陳姓、虞姓成員涉嫌在該網站上購買多筆國人使用的社群平台、電商平台帳號密碼等個資，今年4、7月搜索扣回電腦主機、電磁紀錄等證物，約談林等3人，訊後認定林犯罪情節重大，有滅證、串證之虞，向法院聲押獲准，陳、虞2人各以20萬元交保，全案依違反個資法、妨害電腦使用等罪嫌偵辦。