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台中汙染河川引公憤！環保局用這利器揪6廠、重罰735萬
工廠排廢水汙染河川，引發民眾公憤，台中市環保局在河川布設「水盒子」移動式水質感測器，透過科技智慧監控水質溫度、溶氧、導電度及pH值，限縮汙染熱區，近兩年在科技執法下共查獲6工廠違反水汙法、重罰735萬多元。
台中市環保局與環境部合辦，2020年起在台中市死魚好發區域及高汙染潛勢流域河川裝設「水盒子」，自動監測河川水質，並透過太陽能提供監測設備用電。近兩年透過水盒子科技執法，查獲6件違反水汙法案件，分別為4家電鍍廠、1家金屬表面處理廠及1家皮革廠放流水超標。
后里區一處水盒子監測發現pH值異常，環保局稽查人員掌握違法排放周期後，一舉查獲某電鍍廠操作不當，其pH值、懸浮固體、化學需氧量、總鉻、鉛、鎳皆超標，依違反水汙染防治法，開罰693萬元。
另，大雅區某申請廢水貯留場多次遭受民眾陳情，環保局稽查員在其下游裝設的水盒子導電度異常上升時段進廠查核，查出未登載許可的不明槽體及不明軟管，依水汙染防治法告發處分，並持續利用水盒子監測水質。
環保局長陳宏益指出，台中市致力發展智慧城市，今年更是運用「哨兵魚」及水盒子監測水質變化且搭配人工智慧影像AI辨識通報，利用自動連續攝錄影監視設備（CCTV），精確統計死魚數量，即時掌握死魚範圍及數量，讓清理效率再提升。
環保局呼籲，民眾若發現死魚、水色異常或工廠事業單位偷排廢水等情形，可立即撥打免付費電話0800-066666，或環保局報案專線04-23280380檢舉。市府獲報後，立即通知水體管理單位清理，並派員稽查取締，公私協力打擊非法。今年也將擴大布設，掌握重點流域水質變化，打造清澈乾淨的河川，共同維護水體水質及環境品質。
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