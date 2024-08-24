聽新聞
test
0:00 / 0:00
和諧家庭因母逝姊妹對簿公堂 法官因這原因判姊敗訴
台北潘姓老婦到高雄找小女兒後突然病發，回台北後去世，小女兒在家人通訊群組「和諧幸福的潘家」，留言「某人一直告訴媽媽，西醫有毒，不要吃」，大女兒認為留言影射她害死母親，怒告妹妹，要求妹妹賠償名譽損失50萬元，並在群組公布道歉啟事，結果法官判決姊姊敗訴。
判決指出，潘姓老婦多年前到高雄找小女兒，突然身體不適，在高雄榮總住院治療後，由大女兒接回台北，後來中風需長期看護， 後來潘婦病重去世。大女兒認為母親回台北時，已有嚴重肺水腫及心臟問題，但妹妹隱匿母親的診斷證明書，僅告知是小感冒，且認為妹妹在Line群組「和諧幸福的潘家」中，留言「某人一直告訴媽媽，西醫有毒，不要吃，這也造成媽媽的心臟問題一直沒得到妥適之治療」，認為妹妹影射她害死母親，讓她蒙受不白之冤。姊妹因此對簿公堂。
潘家妹妹反駁，留言是家族成員討論母親心臟病可能原因，並非誹謗姊姊是謀害母親的人，且留言是家族成員間的私人對話，沒對外公開，不符散布於眾的要件，不構成妨害名譽的侵權行為。
法官認為，潘家妹妹在母親中風後擔任監護人，於群組說明母親病情的家族事務，就該事件應屬可受公評之事，縱使對母親中風前的服藥及就醫提出建議甚至批評，也是出於適當評論，難憑潘家姊姊的主觀感受，便認為是不法惡意毀損名譽，因此判潘家姊姊敗訴。全案可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言