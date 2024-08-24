和諧家庭因母逝姊妹對簿公堂 法官因這原因判姊敗訴

台北潘姓老婦到高雄找小女兒後突然病發，回台北後去世，小女兒在家人通訊群組「和諧幸福的潘家」，留言「某人一直告訴媽媽，西醫有毒，不要吃」，大女兒認為留言影射她害死母親，怒告妹妹，要求妹妹賠償名譽損失50萬元，並在群組公布道歉啟事，結果法官判決姊姊敗訴。

判決指出，潘姓老婦多年前到高雄找小女兒，突然身體不適，在高雄榮總住院治療後，由大女兒接回台北，後來中風需長期看護， 後來潘婦病重去世。大女兒認為母親回台北時，已有嚴重肺水腫及心臟問題，但妹妹隱匿母親的診斷證明書，僅告知是小感冒，且認為妹妹在Line群組「和諧幸福的潘家」中，留言「某人一直告訴媽媽，西醫有毒，不要吃，這也造成媽媽的心臟問題一直沒得到妥適之治療」，認為妹妹影射她害死母親，讓她蒙受不白之冤。姊妹因此對簿公堂。

潘家妹妹反駁，留言是家族成員討論母親心臟病可能原因，並非誹謗姊姊是謀害母親的人，且留言是家族成員間的私人對話，沒對外公開，不符散布於眾的要件，不構成妨害名譽的侵權行為。