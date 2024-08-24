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台中警濫查4人個資侵害隱私 法院判1年8月獲緩刑
時任台中清水分局高美派出所張姓警員，明知非公務不得濫用系統查個資，卻為探知4位民眾身分證照片、年籍資料等，登入公務電腦以「警勤區查訪」不實名義查詢取得；法院認為張身為警察理應更守法卻侵害民眾隱私，考量他坦承面對司法，依偽造文書等4罪判他1年8月，緩刑2年，可上訴。
檢警調查，張員（43歲）在清水分局高美派出所任內，為了探知4位名眾身分證照片、個資，沒有經過他們同意，分別於2022年11月8日、12月25日，及2023年7月31日趁著上班時間多次以公務電腦登入警政署知識聯網查詢4人名字。
張員並以「警勤區查訪」的不實名義進入查詢頁面，再用「M-POLICE警用載具」輸入4人姓名、生日等，藉此查到他們相關個資、身分證照片，後來因清水分局內部稽查才曝光。
檢方訊時，張員均坦承不諱，並有電腦資料查詢紀錄簿、查詢特定人士紀錄表等可佐，檢方偵結依3個公務員登載不實罪嫌、1個違反個人資料保護法起訴他。
台中地院審酌，張員身為警察，相較一般民眾理更應更守法，卻以不實查詢事由登載於公務資訊系統，非法蒐集4位民眾個資，侵害隱私。
法院考量，張員沒有不良前科，犯後坦承，並願意面對司法，認為他經此教訓後當能知所警惕，依3個公務員登載不實準公文書罪各判他1年2月，另依1個違反個人資料保護法判他8月，4罪合併應執行1年8月，緩刑2年，並命他向公庫支付20萬元。
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