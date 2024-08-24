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新竹安親班校車司機給100元狎8歲女童 法院判賠50萬

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市某國際美語學校安親班黃姓司機以「給100元買零食」為餌，多次對8歲女童猥褻，甚至以陽具觸碰其中一名女童陰部，女童母親得知後報警。新北地檢署去年依6個強制猥褻、1個強制性交罪起訴，新北地方法院判黃12年徒刑。案經上訴，台灣高等法院因事實認定不同，今年7月撤銷改判黃10年3月徒刑，民事求償部分，新北地院日前判決黃應賠償受害女童50萬元，可上訴。

65歲的黃姓男子擔任一家國際美語學校安親班外聘司機，2023年7月1日至18日，他利用平日下午到學校接送兩名參加安親班的女童機會，以給100元買零食為理由，將美語學校提供接送的廂型小貨車停在路邊，待女童購買零食回到車上後，對兩名女童親吻、上下其手，次數多達7次。

「司機伯伯給我錢買零食，但不喜歡他摸我。」經受害女童回家後向母親哭訴抱怨，兩名女童家長驚覺事態嚴重，向新北市警局婦幼警察隊報案。

一名女童表示，黃隔著裙子摸她尿尿的地方，「一直想往裡面塞」、「他一直伸進去很不舒服」，每次摸完後就會親她臉，還有一次是親嘴。她說，被摸時試圖掙扎、動來動去，但伯伯說「妳這樣的話，明天就不給妳100元」。她稱黃都用此法威脅，還會用全身壓著她，每天安親班下課時都會發生。

新北地檢署去年10月初起訴黃。新北地院考量黃僅坦承強制猥褻1次，其餘6次都否認犯行，且被害女童家屬表明無和解意願，依對未滿14歲女子強制猥褻及強制性交罪，判刑12年徒刑。

案經上訴，高院逐一檢視猥褻、性侵證據，因部分被控證據不足，今年7月9日改判10年3月徒刑；民事求償部分，新北地院日前依受害家屬提告請求侵權行為損害賠償，判決黃應賠償受害女童50萬元，仍可上訴。

新北市某國際美語學校安親班黃姓司機以「給100元買零食」為餌，猥褻、性侵8歲女童，新北地院日前判決黃應賠償受家女童及家屬50萬元。示意圖／Ingimage
新北市某國際美語學校安親班黃姓司機以「給100元買零食」為餌，猥褻、性侵8歲女童，新北地院日前判決黃應賠償受家女童及家屬50萬元。示意圖／Ingimage

安親班 猥褻

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