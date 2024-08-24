台中女不繫繩放任愛狗自由跑 害騎士撞上慘死…下場曝

台中黃姓女子平時養狗沒繫牽繩，放任牠在外自由奔走，導致黃姓女騎士騎車經過閃避不及撞上，人、犬雙雙受傷，女騎士因頭部重創身亡；法院認為黃女未盡飼主對寵物看顧義務才釀悲劇，顯有過失，考量她主動坦承符合自首予以減刑，依過失致死罪判她6月，得易科罰金，可上訴。

檢警調查，黃女養狗沒有妥善看管或繫上牽繩，平時都讓愛犬自由奔跑、走動，2023年10月25日一早8點多，黃姓女騎士騎機車行經潭子區潭興路時，因狗突然跑出來，造成她閃避不及撞上，整個人當場重摔。

警消到場時，黃女因頭部外傷，包括顏面骨折、頭顱出血，也斷了好幾根肋骨、氣胸等，緊急送醫仍因傷重搶救不治。

警方循線調查發現黃女是飼主將她送辦，黃在偵查、審理時均坦承不諱，並有現場監視器、行車記錄器，以及遭撞犬隻受傷照片等可佐證。

台中地院指出，動物保護法第20條規定，寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應採取適當防護措施，另道路交通安全規則第140條第7款也明文，任何人不得疏縱或牽繫畜禽在道路奔走妨害交通。

法院說，以上立法目的都是在避免無意識、也沒路權觀念的動物，在無人看管或看顧不周情況下，任意行走於道路，造成往來交通危險，才課予飼主隨時注意動物動態，不得妨害交通的義務。

法院認為，黃女身為飼主確沒替養的狗以牽繩或其他固定，放任其在道路奔走才釀死亡事故，顯有過失；考量案發後警方訪查時，黃女見行車記錄器畫面主動坦承是她養的狗，符合自首予以減刑。