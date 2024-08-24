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交屋5月後漏水天花板還藏集水盤 勾選這欄...法官判賠28萬

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

蔡男向唐女購買基隆一間總價445萬元房子，交屋時唐女在不動產說明書中「現況有無滲漏水情形」項目勾選「無」，但蔡男在距離交屋後近5個月，發現因外牆漏水導致臥室天花板漏水，打開後還發現有塑膠盒集水。法官判決唐女要給付28萬餘元修繕費用給蔡男，作為減少價金之用。

基隆地院判決書指出，蔡男於民國109年7月簽訂不動產買賣契約書，以總價445萬元向唐女購買基隆市一間房產，8月交屋，唐女在契約附件不動產說明書中「現況有無滲漏水情形？」項目勾選「無」。

但自109年12月起，蔡男發現房屋前臥室天花板接縫處有漆面凸起、色差等情形，經聯繫唐女曾前來修繕，但後來又再度發生天花板滲水現象。經蔡男打開天花板後發現上方設有鐵盤並放置塑膠盒疑似集水用，因集水功能失效導致滲漏至天花板，認為漏水瑕疵在交屋前即已存在。

蔡男依法院囑託社團法人基隆市建築師公會鑑定的報告，認為因房屋滲漏水瑕疵所需修復費用及交易性貶值金額35萬餘元，依民法第359條規定請求減少同額價金。

但唐女向法官說，漏水瑕疵並未舉證交屋前已存在，自不負物之瑕疵擔保責任，且縱認她應負瑕疵擔保責任，但鑑定報告指明房屋漏水原因是外牆漏水，依民法第799條規定，應由全體區分所有人按其應有部分分擔修繕費用，並非區分所有人，不是向她請求。

法官審理指出，發現房屋漏水距交屋時間近5個月，依一般房屋漏水非短時間所能形成，顯見漏水狀況並非交屋後的數月所造成，依鑑定結果，目視2到3樓範圍外牆面有龜裂紋現象，且經觀察下雨天後室內頂版滲漏水更明顯，且3樓住戶目前並無居住使用，應可排除上層住戶設備管線漏水。

法官還表示，漏水原因是房屋外牆水密性失效，唐女雇工施作防水處理無法完全避免漏水，況且花板內既設防水塗層及採用鋁板、PVC板、水桶盛水設施等，認定漏水瑕疵，在交屋前即存在。　

法官說，不論新屋或中古屋，如發生漏水，居住情形必受影響而無法為正常居住使用，賣方應負瑕疵擔保責任。如因外牆裂縫造成，社區管理委員會對共用的外牆疏於維護，仍不影響賣方應對買方負擔通常效用或保證品質的責任。　　

基隆一間房子交屋後買方發現漏水，法官判決賣方要給付28萬餘元修繕費用給買方，作為減少價金之用。示意圖非當事房子，記者游明煌／攝影
基隆一間房子交屋後買方發現漏水，法官判決賣方要給付28萬餘元修繕費用給買方，作為減少價金之用。示意圖非當事房子，記者游明煌／攝影

天花板 房屋 漏水

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