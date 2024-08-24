幫派連開18槍討面子 3嫌起訴

男子高偉哲（中）赴新北市某民宅鐵捲門連開18槍。圖／聯合報系資料照片 竹聯幫直屬幫主的靜安會成員甘能捷、洪嘉佑，疑與本省掛同心會有賭場租金損失、同門兄弟跳槽等糾紛，今年6月涉教唆槍手高偉哲到同心會新店中興路處所連開18槍，台北地檢署昨依槍砲等罪起訴甘能捷等三人，目前三人均在押。

據了解，靜安會成員曾在北市東興街開設撲克協會，新店同心會成員的友人知悉該地段生意不錯，租借場地使用，但有牌咖輸了錢無法交帳，被同心會押往附近的星巴克要求支付賭帳，牌咖妻子獲悉後報警處理，警方介入導致撲克協會關門。

據指出，靜安會認為撲克協會關門是因同心會而起，要求同心會賠償3月租金，同心會賠償後，靜安會又要求賠償上百萬元「營業損失」，讓同心會不滿，雙方吵得不可開交，靜安會因而前往同心會在蘆洲的「私局」砸場砍人，雙方結下樑子。

另外，靜安會不滿幫內一名會賺錢的小弟跳槽同心會，憤而將人擄走依幫規教訓，同心會不滿自家小弟遭凌虐，雙方相約新北地檢署對面的停車場談判，靜安會成員意圖開車衝撞，同心會則開槍反擊，警方獲報將開槍者送辦，檢方聲押獲准。

靜安會為討回顏面，由甘能捷於6月23日指示洪嘉佑將手槍及子彈20發交給高偉哲，高男25日依指示前往南港區某停車場取得槍彈，26日騎車至新店連開18槍，恐嚇承租客，犯案後再攜槍彈赴新店分局投案，迄今未交代開槍原因。