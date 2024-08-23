九州博弈案總裁陳政谷、警政監林明佐遭法院接押禁見

台中地檢署偵破九州博弈集團包括總裁陳政谷與幹部前電視台記者史鎮康、曾任前台灣電子競技聯盟董事長徐培菁等人，連時任台中市刑大大隊長林明佐也洩密集團收賄。檢方依貪汙、賭博等罪起訴陳等32人，其中8人在押今移審，台中地院23日晚間裁定林明佐、陳政谷等6人接押，2人交保。

中檢偵查中將陳政谷及其幹部李孟修、劉宗奇、史鎮康、陳奕宏、洪文忠、張美菁、薛義弘、謝依青、朱何敏及張麗真等11人聲押獲准，查扣不動產、名車、現金及存款，一共41億5304萬元；另還查出林明佐利用大隊長、警政監職位，洩密給博弈集團並收賄貪汙，同樣聲押獲准。

檢方偵查，陳政谷為九州集團總裁，史鎮康擔任成固公司負責人，直接聽命陳政谷，也是KU、THA賭博平台在台灣、中國及越南的經銷商，史還能登入賭博網站，以管理員身分管理資金報表。

檢方指出，李孟修為剛谷公司發起人，依金主陳政谷指示管理剛谷公司，及其開發九發現的第三方支付系統OnePaid「萬付通」提供旗下博弈集團、詐欺集團用來洗錢；劉宗奇則以「大股東」身分擔任THA、KUBET及LEO賭博網站經銷商。

陳奕宏為陳政谷的貼身小弟，替陳處理行政事務，也是九州集團高階財務主管；洪文忠同為九州高階主管，可指揮、操縱越南賭博網站幹部，及在台收取人頭帳戶等員工；張麗貞則管理九州旗下多間公司財務。