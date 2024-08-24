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警加入詐團供驗證碼 騙4.7億

聯合報／ 記者房荷庭／台北報導

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
原任職警政署保安警察第二總隊第四大隊警員邱嘉群，去年加入詐欺集團，提供大量虛擬門號及簡訊驗證碼，讓至少一三一位民眾受騙，損失金額約四億七千五百萬元，邱男不法獲利卅七萬餘元，台北地檢署昨依加重詐欺、洗錢、組織等罪起訴邱男。

檢方指出，邱嘉群自二○二三年六月起，負責從境外網站儲值申設虛擬門號，提供虛擬門號及簡訊驗證碼給詐團註冊LINE、INSTAGRAM、TELEGRAM及WeＣhat等通訊軟體帳號，每販售一次驗證碼，即獲得報酬八顆泰達幣，不法獲利一萬二六一○顆泰達幣，換算台幣卅七萬八三○○元。

檢方指出，詐團成員在臉書或交友軟體張貼假投資、假交友及假貸款廣告訊息，誘使瀏覽到訊息的民眾與詐團聯繫，再使用邱嘉群提供的驗證法申辦社群媒體用戶帳號。

今年二月一名被害人與李姓車手面交七九八萬餘元，但李男形跡可疑遭警方攔查，全案因此曝光，溯源逮獲邱嘉群涉入其中。

泰達幣 詐欺 門號

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