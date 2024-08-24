林明佐求官刑大隊長 起訴書未揭關說對象

林明佐。圖／報系資料照 刑事局三線二星警政監林明佐與九州博弈集團總裁陳政谷稱兄道弟，還與前台灣電子競技聯盟董事長徐培菁同居，並透過徐女關說職務調動，還曾問命理師是否該棄警轉投入博弈集團，行徑令人咋舌。

檢方查出，林明佐在刑事局任職時，知道徐培菁政商關係良好，將自己的履歷表電子檔傳給徐女，表示想調派台中市刑大大隊長，徐女在手機記事本註記後，考量九州集團旗下剛谷、葳群公司都在台中，如收攏林明佐可受庇護，答應請託關說。但徐培菁關說對象是誰？起訴書未說明。

二○二一年八月，林明佐如願獲警政署任命台中刑大大隊長，林明佐不僅和徐培菁公務、私下往來密切，兩人甚至同居在西屯區豪宅，今年一月林男升任警政署警政監，徐女還在台北市以月租八萬七千元承租豪華套房給林男住。

檢方查出，林明佐見九州集團坐擁巨額，相較警職薪資微薄，但仍對升遷抱有期待，難以決斷繼續警職或辭職加入九州，去年和徐培菁向命理老師諮詢，聲稱「在公部門，你不亂搞事沒什麼收入啦」，「我有一個貴人叫陳政谷」。

檢方去年偵辦剛谷公司洗錢案，發現消息走漏，集團成員陸續出境，緊急決定要提早搜索，林明佐當晚就洩密給徐培菁，導致集團漏夜搬離機房設備，釀檢警搜索失敗，事後林男還用微信傳訊給徐女說「妳不會有事」、「我會保護妳」。

此外，九州集團一名幹部去年九月在韓國首爾落網，陳政谷、徐培菁怕案件延燒，由林明佐向刑事局國際科探聽消息，再回報給兩人。陳政谷為表達感謝，贈送一瓶兩百多萬元威士忌給林明佐，並傳送「兄弟心意」、「務必笑納」訊息。