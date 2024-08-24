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當博弈集團內鬼 林明佐涉貪逾4000萬元

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

調查局偵辦九州博弈集團洗錢案，光查扣現金就一億六千萬元，航業處清點龐大金額，算到點鈔機故障兩台。圖／調查局提供
調查局偵辦九州博弈集團洗錢案，光查扣現金就一億六千萬元，航業處清點龐大金額，算到點鈔機故障兩台。圖／調查局提供
台中地檢署偵辦九州博弈集團，查獲總裁陳政谷及旗下多名幹部，統計集團以自行開發的第三方支付系統「OnePaid」吸收賭資、詐款高達四百卅八億元，時任台中市刑大大隊長林明佐被查到接受陳政谷以金錢、豪車、豪宅賄賂，多次洩漏檢警行動給陳政谷，收賄高達四四五一萬元，檢方昨依貪汙等罪起訴林明佐、陳政谷共卅二人。

起訴指出，林明佐挾大隊長與警政監職權，交換其個人私利，批林賣官求榮、敗壞官箴，莫此為甚，因此向法院求重刑。

全案查扣不動產、名車、名表、現金及存款共四十一點億五千多萬元，創下調查局歷年查扣不法所得最高紀錄。航業處光查扣現金就一億六千萬元，花了一天一夜清點，算到點鈔機故障兩台。另查扣陳政谷私藏一只ＲＭ陀飛輪鑽表，市價約三千萬元。

檢方偵辦九州博弈集團時，赫見林明佐和陳政谷（五十一歲）、曾任台灣電子競技聯盟董事長徐培菁（四十四歲）交往密切，今年五月搜索林明佐警政署辦公室與住處，查扣現金存款一千兩百萬元，發現他得知檢察官追查九州偵辦方向，洩密給博弈集團成員。

檢方發現，林明佐除收取陳政谷、徐培菁現金，還有一瓶要價二五八萬元的「麥卡倫ＲＥＤ系列」威士忌，更無償使用四百多萬元的名車，免費住高級住宅，甚至請託徐培菁求官。

起訴指出，陳政谷在台灣、越南、柬埔寨經營ＬＥＯ（九州）、ＴＨＡ（天下）及ＫＵＢＴＥ等博弈網站，二○一七至二○二三年以旗下剛谷、壹壹柒柒公司開發的OnePaid（萬付通）等第三方支付平台，向賭客收取四百卅八億賭資、掩護詐團詐款一千八百多萬元洗錢

林明佐自二○二一年至今年間，刻意將收到的現金拆分成四十九筆，以每筆四十五萬元，存到自己和父親帳戶，有明確洗錢行為。

檢察官張時嘉聲押陳政谷、前電視台記者史鎮康、徐培菁等集團重要成員共十二人獲准，有四人偵查中交保，另八人昨天移審法院，法院裁定史鎮康交保五百萬元、幹部張麗貞交保五十萬元，林明佐、陳政谷漏夜開庭，其餘幹部續押。

幹部 洗錢

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