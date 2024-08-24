勒索雲林麥寮、台西風機案 3嫌起訴

達德集團在雲林縣麥寮鄉和台西鄉設置離岸風力發電廠，遭前麥寮鄉鄉長蔡長昆、前台西鄉長林芬瑩之夫丁文彬勒索。記者陳雅玲／攝影 達德集團在雲林縣麥寮鄉及台西鄉設置離岸風力發電廠，麥寮鄉前鄉長蔡長昆、台西鄉前鄉長林芬瑩的丈夫丁文彬，涉嫌以每支風機40萬元代價勒索達德，不法所得約400萬元，雲林地檢署依貪汙、恐嚇取財等罪嫌起訴。

雲檢表示，達德集團2018年獲經濟部能源局核發以允能公司名義，設置雲林離岸風力發電廠籌設許可，預計在麥寮鄉設置至少8支、台西鄉至少2支風機，因與當地居民回饋金、賠償問題未解，遭到抗爭，影響打樁工程進度，達德集團面臨停工1個月至少損失4300萬元困境，且停工時間越長，損失越多。

蔡長昆、丁文彬與陳姓白手套為謀私利，由蔡假藉陸域風電案施工導致民眾抗爭理由，發文命達德停工，陳姓白手套則藉機向集團索討管路工程，丁文彬多次向達德恐嚇不得施工。

雲檢指出，達德集團負責人王雲怡為此心生畏懼，憂心損害持續擴大，與集團潘姓員工請時任議長沈宗隆出面協調，約蔡長昆等人見面，席間蔡長昆和丁文彬要求以1支風機40萬元計算，麥寮鄉8支風機要320萬元、台西鄉2支要80萬元。

檢方調查認定蔡長昆涉貪汙治罪條例藉勢、藉端勒索財物罪，丁文彬犯刑法恐嚇取財罪，陳姓廠商犯刑法恐嚇得利未遂罪，全案偵結起訴。