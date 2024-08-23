警政監林明佐貪瀆案 九州幹部、前電視台記者500萬交保

台中地檢署偵破九州博弈集團包括總裁陳政谷與幹部前電視台記者史鎮康、曾任前台灣電子競技聯盟董事長徐培菁等人，連時任台中市刑大大隊長林明佐也洩密集團收賄。檢方今依貪汙、賭博等罪起訴陳等32人，包括陳政谷、林明佐等13人因在押移審，台中地院今裁定史鎮康500萬元交保。

中檢偵辦九州集團管理的剛谷公司，發現其用開發的第三方支付系統OnePaid「萬付通」提供旗下博弈集團、詐欺集團用來洗錢。

檢方2023年5月起針對剛谷、葳群公司，及九州負責人陳政谷（51歲），幹部史鎮康（52歲）及徐培菁（44歲）等重要成員及據點，前後發動10波搜索65處。

中檢已先就陳政谷及其幹部李孟修、劉宗奇、史鎮康、陳奕宏、張美菁、洪文忠、薛義弘、謝依青、朱何敏及張麗真等11人聲押獲准，查扣不動產、名車、現金及存款，一共41億5304萬元；另還查出林明佐利用大隊長、警政監職位，洩密給博弈集團並收賄貪汙，同樣聲押獲准。

中檢今依依賭博、洗錢、詐欺、組織及行賄等罪嫌，起訴陳政谷、徐培菁及幹部、員工共31人，另依貪汙違背職務收賄、包庇犯罪組織、包庇賭博、洩密，特殊洗錢及財產來源不明等罪起訴林明佐。

包括陳政谷、林明佐及史鎮康等人因偵查中羈押將滿4個月，檢方今起訴一併移審由台中地院審理，中院上午起開延押庭，晚間6點多裁定史鎮康500萬元交保、張麗貞50萬元交保，李孟修、劉宗奇延押，其餘人陸續裁定中。