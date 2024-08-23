「創世紀市場」網站非法販售個資 被告律師涉洩密偵訊中

美國網站「創世紀市場」非法販售國人個資，檢調查出，男子林逸松涉嫌從該網站買個資，經搜索約談後，林遭聲押禁見至今。檢調追查，林的辯護人杜佳燕涉嫌利用陪偵機會，洩漏偵查內容給其他共犯，台北地檢署今指揮調查局資安工作站執行搜索2處，訊問被告杜佳燕、林逸松等兩名證人。

去年6月，我國調查局接獲美國聯邦調查局（FBI）情資指出，美國的創世紀市場（Genesis Marke）網站非法販售國人個資，註冊用戶透過網路匿蹤技術隱匿真實身分，並使用虛擬貨幣匿蹤技術等方式製造金流斷點。

檢調比對調查發現，林逸松、陳姓及虞姓成員涉在創世紀市場購買多筆國人使用的社群平台、蝦皮及露天等商用平台的帳號密碼、手機號碼及身分證統一編號等網站權限。

檢調於今年4月及7月執行搜索，查扣相關主機及電磁紀錄等證物，約談林逸松等3人到案。檢察官訊後認定，林逸松犯罪情節重大，有滅證及串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，虞姓、陳姓成員各以2萬、20萬交保，全案依個人資料保護法及刑法之妨害電腦使用等罪偵辦中。

據了解，檢調循線再查出，杜佳燕涉嫌利用陪同林逸松偵訊機會，將偵查資訊洩漏給本案其他共犯。檢調今兵分2路搜索，偵訊杜佳燕、林逸松及另一名證人到案，全案朝涉犯刑法第132條第3項之非公務員洩漏國防以外秘密罪嫌方向偵辦。