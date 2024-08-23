「創世紀市場」網站非法販售個資 被告律師涉洩密偵訊中
美國網站「創世紀市場」非法販售國人個資，檢調查出，男子林逸松涉嫌從該網站買個資，經搜索約談後，林遭聲押禁見至今。檢調追查，林的辯護人杜佳燕涉嫌利用陪偵機會，洩漏偵查內容給其他共犯，台北地檢署今指揮調查局資安工作站執行搜索2處，訊問被告杜佳燕、林逸松等兩名證人。
去年6月，我國調查局接獲美國聯邦調查局（FBI）情資指出，美國的創世紀市場（Genesis Marke）網站非法販售國人個資，註冊用戶透過網路匿蹤技術隱匿真實身分，並使用虛擬貨幣匿蹤技術等方式製造金流斷點。
檢調比對調查發現，林逸松、陳姓及虞姓成員涉在創世紀市場購買多筆國人使用的社群平台、蝦皮及露天等商用平台的帳號密碼、手機號碼及身分證統一編號等網站權限。
檢調於今年4月及7月執行搜索，查扣相關主機及電磁紀錄等證物，約談林逸松等3人到案。檢察官訊後認定，林逸松犯罪情節重大，有滅證及串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，虞姓、陳姓成員各以2萬、20萬交保，全案依個人資料保護法及刑法之妨害電腦使用等罪偵辦中。
據了解，檢調循線再查出，杜佳燕涉嫌利用陪同林逸松偵訊機會，將偵查資訊洩漏給本案其他共犯。檢調今兵分2路搜索，偵訊杜佳燕、林逸松及另一名證人到案，全案朝涉犯刑法第132條第3項之非公務員洩漏國防以外秘密罪嫌方向偵辦。
創世紀市場網站是美國知名販售網站權限的非法交易市場，提供註冊用戶以虛擬貨幣購買遭駭客竊取的個人資料、網站登入帳號、密碼、cookies等權限資訊，不法集團藉掌握相關資訊以從事非法行為。去年四月，美國聯邦調查局和歐美執法機構查封創世紀市場域名及對網站總部實施司法制裁。
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