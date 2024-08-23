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涉向廠商收賄款 屏東三地門鄉長交保、課員收押

中央社／ 屏東縣23日電

屏檢偵辦三地門鄉長曾有欽等3人，涉嫌洩漏鄉內工程標案內容給特定廠商，進而收取賄款，檢方向法院聲押，屏東地院今天下午裁定曾有欽及韓姓秘書交保、周姓建設課員收押。

屏東地方檢察署今天發布新聞稿指出，曾有欽在民國111年12月25日擔任三地門鄉長迄今，與韓姓秘書及周姓建設課員，洩漏鄉內工程標案的預算金額及內容給特定廠商，進而向廠商收取賄款；目前韓姓秘書已退休、周姓建設課員也已不在職。

屏檢提到，曾有欽與韓姓秘書身為鄉公所監督採購案件人員，竟由韓姓秘書陸續向友人借用土木包工業名義承包鄉公所工程，從中獲取不法利益。

屏檢指出，曾有欽明知依「屏東縣政府公務車輛管理及使用要點」規定，公務車只限公務使用，竟意圖為自己不法之所有，去年8月至今年6月止，駕駛公務車做私人用途達30多次。

屏檢昨天發動搜索，同步傳喚涉案犯罪嫌疑人，經檢察官複訊後，認為3人犯貪污治罪條例違背職務行為期約、收受賄賂，及刑法洩漏國防以外應秘密、行使業務上登載不實文書等罪嫌，有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯證人之虞，有羈押原因及必要性，今天凌晨向屏東地院聲請羈押禁見。

屏東地方法院於今天下午裁定周姓建設課員羈押禁見、曾有欽及韓姓秘書分別以新台幣15萬及10萬元交保。

屏東地方法院檢察署。記者陳弘逸／攝影
屏東地方法院檢察署。記者陳弘逸／攝影

屏東縣政府 檢察官 賄款 鄉長

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