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市議員陳重文涉貪辯「議員都在索資」 檢方嗆：歡迎檢舉、一定偵辦！

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北市議員陳重文被控成立立錡雲端公司，利用議員職權施壓社會局、台智光在公托中心監視器系統雲端建置案向立錡採購，圖利個人321萬元，依貪汙等罪起訴，羈押迄今；台北地院今開庭，陳提質詢資料請法官改羈押以外處分，法官否決聲請。

檢察官是依圖利、偽造文書等罪起訴陳重文、陳妻白惠萍、業者康立錡、陳洛麟，陳重文否認圖利罪，坦承偽造文書、使公務員登載不實、資本不實罪。

法院今天準備程序，陳重文提解出庭說，市議會分上下會期，上會期每年3月到7月，下會期為9月到12月；議會分6個委員會、分成6個部門，每個部門由4到11個局處組成，每個議員在每個會期開議，即以抽籤方式進入所屬的委員會。

陳重文表示，市議員質詢的方式主要就是索資（索取資料），索資是平常就在做的事，並非為了某個案件，除非發生時事時才對個案索資。

公訴主任檢察官林俊廷說，陳重文假公濟私圖自己利益，才會被認為犯圖利罪，國家給議員質詢的權力，不是讓議員圖自己公司的獲利；林說，陳重文不應用公共的理由包裝自己施壓官員的行為，陳重文自己就是整個交易鏈中的利害關係人，陳每一項質詢、索資都與自己的獲利相關。

林俊廷還說，別的議員沒有成立自己的公司圖利，請陳重文不要把別人扯進來，如果其他議員做這樣的事「歡迎陳重文檢舉，檢方一定依一樣標準偵辦」。

陳重文的律師則請法官審酌陳重文被羈押禁見已經5個多月，導致陳無法檢視有關國亨、立展等非上市公司的帳務做答辯，希望法官能給陳代替羈押禁見的強制處分，不過，法官表示不如快速進入審理程序來得好。

康立錡今也出庭坦承資本不實、圖利，康的律師請法官考量康認罪、且被陳重文欺騙，請求依證人保護法、刑法規定給予緩刑機會。

台北地檢署起訴指出，台北市政府與台智光於2011年簽訂「台北市光纖網路委外建設暨營運案」BOT案合約，由台智光負責建置光纖網路並享有25年經營權。

陳重文與康立錡2023年5月成立立錡公司，康擔任負責人，陳在幕後操控。2023年4月至6月陳重文利用議員索資、質詢或施壓方式，干涉社會局公托中心監視器系統雲端建置案，社會局於是請台智光辦理。

陳重文、康立錡迫使台智光、社會局向立錡採購設備，2023年10月台智光與立錡簽約採購價金1081萬7520元，陳重文從中獲利321萬8480元；此外，陳重文另成立立錡、國亨等公司驗資不實，2023年5月、12月還指示白惠萍侵占國亨款項90萬4150元、441萬元。

台北市議員陳重文起訴後仍羈押禁見迄今。圖／聯合報系資料照片
台北市議員陳重文起訴後仍羈押禁見迄今。圖／聯合報系資料照片

偽造文書 台智光 議員 陳重文

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