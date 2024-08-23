宜蘭縣原民所長涉性騷...記2次申誡未調職 女課長斥「太誇張」將陳情

宜蘭縣原住民事務所長林志雷遭南澳鄉公所女課長控性騷，縣府認定性騷成立，日前懲處結果出爐，記2次申誡，並未調職。女課長表示，縣府形同包庇，繼續用性騷慣犯當所長，會向監察院陳情；縣府指出，林已提出複審申訴，會等複審結果再決定是否調職。

南澳鄉公所女課長今年3月11日向縣府申訴，南澳鄉長李勝雄、曾任南澳鄉公所農政課長的林志雷，長年對她性騷，縣府6月7日宣布，調查認定2件性騷案皆成立。後續懲處部分，因法規不溯及既往，李勝雄「不予處罰」；林志雷遭考績會決議記2次申誡，民政處決議暫不調職。

女課長表示，這個結果太誇張了，林志雷2021年宜蘭全國原住民運動會時，曾渾身酒氣、強行抱她，有賴其他同事分開，如此惡劣的行為至少要記大過，並調離主管職務，怎麼還能任由他繼續當原民所長，豈不是嚴重影響機關聲譽？其他類似案例都是記大過調職。

女課長氣憤表示，一定會向監察院陳情，連同李勝雄未遭懲處的部分一併提出，盼性騷加害人得到應有的結果；此外她也已提告林志雷，宜蘭地檢署日前依妨害自由罪起訴。

林志雷則認為，自己完全是被冤枉的，根本就沒有女課長控訴的行為，不管是縣府認定性騷，還是考績會決議記2次申誡，都沒辦法接受，已經整理資料向公務員保訓會提出複審，會全力爭取清白。

縣府人事處指出，申誡2次是考績會共同決議，至於是否調職責是民政處的權責；民政處說，林志雷提出複審後，暫時不會調離職務，待複審結果出爐再行決定。

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