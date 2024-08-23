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創世紀市場網站非法販售個資 被告律師涉洩密

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

一名杜姓律師今年間擔任林姓被告的辯護人，涉嫌利用陪偵機會，洩漏偵查資訊給其他共犯，涉嫌洩密。台北地檢署今指揮調查局資安工作站執行搜索2處，預計訊問杜姓律師及兩名證人。

去年6月，調查局接獲FBI情資指，美國的創世紀市場（Genesis Market）網站非法販售國人個資，調查發現，林姓成員、虞姓與陳姓成員等人，在創世紀市場購買多筆國人使用之社群平台或蝦皮、露天等商用平台的帳號密碼、手機號碼及身分證統一編號等網站權限。

檢調分別於今年4月及7月執行搜索約談，檢察官訊後認定，林姓成員犯罪情節重大，有滅證及串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，諭知陳姓成員20萬元交保、虞姓成員2萬元交保，全案依個資法及刑法妨害電腦使用等罪偵辦中。

據了解，檢調再查出，杜姓律師擔任林姓成員的律師，但涉嫌利用陪偵機會，洩漏偵查資訊給其他該案共犯。檢調今兵分2路搜索，稍晚將偵訊杜姓律師及兩名證人，全案朝涉犯刑法第132條第3項之非公務員洩漏國防以外秘密罪嫌方向偵辦。

創世紀市場網站是美國知名販售網站權限的非法交易市場，提供註冊用戶以虛擬貨幣購買遭駭客竊取的個人資料、網站登入帳號、密碼、cookies等權限資訊，不法集團藉掌握相關資訊以從事非法行為。去年4月，美國聯邦調查局和歐美執法機構查封創世紀市場域名及對網站總部實施司法制裁。

台北地檢署。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署。圖／聯合報系資料照片

FBI 個資 密碼 律師 虛擬貨幣

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