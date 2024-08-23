創世紀市場網站非法販售個資 被告律師涉洩密

一名杜姓律師今年間擔任林姓被告的辯護人，涉嫌利用陪偵機會，洩漏偵查資訊給其他共犯，涉嫌洩密。台北地檢署今指揮調查局資安工作站執行搜索2處，預計訊問杜姓律師及兩名證人。

去年6月，調查局接獲FBI情資指，美國的創世紀市場（Genesis Market）網站非法販售國人個資，調查發現，林姓成員、虞姓與陳姓成員等人，在創世紀市場購買多筆國人使用之社群平台或蝦皮、露天等商用平台的帳號密碼、手機號碼及身分證統一編號等網站權限。

檢調分別於今年4月及7月執行搜索約談，檢察官訊後認定，林姓成員犯罪情節重大，有滅證及串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准，諭知陳姓成員20萬元交保、虞姓成員2萬元交保，全案依個資法及刑法妨害電腦使用等罪偵辦中。

據了解，檢調再查出，杜姓律師擔任林姓成員的律師，但涉嫌利用陪偵機會，洩漏偵查資訊給其他該案共犯。檢調今兵分2路搜索，稍晚將偵訊杜姓律師及兩名證人，全案朝涉犯刑法第132條第3項之非公務員洩漏國防以外秘密罪嫌方向偵辦。