報復性超車急煞釀1死3輕重傷 他還企圖關說法官被判3年2月

彰化縣張姓男子2023年2月不滿辛姓女子超車，以時速逾140公里超車到辛女車前煞停兩次，導致辛女失控翻車，坐在副駕駛座5歲辛姓男童噴飛車外傷重不治，車後兩人輕重傷。彰化地方法院依張男涉犯過失致人於死、肇事致人死傷逃逸罪，合併應執行有期徒刑3年2月。辛女沒給兒子坐兒童安全座椅，犯過失致人於死罪，處有期徒刑1年，緩刑2年。可上訴。

判決書指出，張男認為辛女過於近距離超車，心生不滿，先對辛女閃大燈及鳴按喇叭，未注意保持全安車距，以時速140公里超車到辛女車前並突然煞車減速，辛女為避免碰撞，隨著緊急煞車並左右閃避，惟因當時車速甚快隨即失控翻覆，車身往前翻滾至少10圈，致辛童被拋出車外，受到顱內出血、腹內出血的傷害，送醫不治，辛女及後座的女兒、張姓乘客分受輕重傷。

張男見辛女翻車，未報警或呼叫救護車，亦未停車留在現場採取必要救護措施、等候警方處理或協助將傷亡者送醫救治，逕自繼續駕車逃離現場。

彰化地方法院認為，張男67歲，社會經歷和駕駛經驗都豐富，卻棄傷亡者之安危情形於不顧，惡性難謂輕微，雖與車禍張姓乘客達成調解，但與辛女因賠償金額差距甚大未達成和解或獲得原諒，不僅就此部分未彌補過錯，還曾圖為關說承辦法官，犯後態度惡劣，足見並未明瞭自己疏失過錯的嚴重性，而未見悔意，應予從重，且其否認犯行，也難據以酌情從輕量刑。