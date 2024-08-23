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警察加入詐團賣驗證碼獲利37萬 涉加重詐欺取財遭起訴
任職於內政部警政署保安警察第二總隊第四大隊警員邱嘉群，去年加入詐騙集團，透過提供大量簡訊驗證碼，不法獲利37萬餘元。台北地檢署今偵結，依涉犯刑法之加重詐欺取財等罪起訴邱。
檢方指出，2023年6月起，邱嘉群加入詐騙集團，負責在網站儲值申設虛擬門號後，提供大量簡訊驗證碼給詐團，用以註冊LINE、IG、Telegram及WeChat等通訊軟體帳號，每收取1次驗證碼報酬為8泰達幣，不法獲利37萬8300元。
檢方指出，本案詐欺集團成員透過臉書、IG或交友軟體，張貼假投資、假交友、假賭及假貸款廣告訊息，誘使他人瀏覽後與詐團聯繫，詐團成員再使用邱提供的帳號向被害人佯稱，操作虛擬貨幣平台保證獲利，可協助安排專員取款買幣。
檢方統計，本案詐團行騙至少131名被害人，損失金額約4億7500萬餘元。今年2月7日，一名被害人與詐團李姓車手相約面交現金798萬餘元，但李形跡可疑遭警方攔查，警方當場扣得獻金、手機及虛擬通貨交易客戶聲明書等物，全案曝光。檢方偵辦，今依涉犯加重詐欺取財、洗錢及參與組織犯罪等罪嫌，起訴邱嘉群，沒收犯罪所得。
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