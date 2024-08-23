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九州博弈集團擁438億 警政監林明佐洩密也貪汙4451萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地檢署偵辦九州博弈集團，抓到總裁陳政谷及旗下多名幹部，統計集團利用自行開發的第三方支付系統「OnePaid」，吸收賭資、詐款高達438億元，連時任台中市刑大大隊長林明佐也向九州集團洩密，查出林有4451萬元不明財產，檢方今依貪汙、賭博等罪嫌，起訴林明佐、陳政谷等32人。

中檢指出，全案源於時任橋頭地檢署檢察官鄭子薇2021年偵辦詐欺案件，發現被害款項流向台中的剛谷公司，中檢指派檢察官張時嘉共同偵辦，查出九州集團管理的剛谷公司，用其開發的第三方支付系統OnePaid提供給博弈集團、詐欺集團用來洗錢

檢方2023年5月起針對剛谷、葳群公司，及負責人陳政谷（51歲）、史鎮康（52歲）及徐培菁（44歲）等集團重要成員，還有九州集團據點，前後發動10波搜索65處。

檢方先就陳政谷及其幹部李孟修、劉宗奇、史鎮康、陳奕宏、張美菁、洪文忠、薛義弘、謝依青、朱何敏及張麗真等11人聲押獲准，查扣不動產、名車、現金及存款，一共41億5304萬元。

檢方查出，陳政谷為九州集團總裁，指揮旗下幹部在台灣、越南、柬埔寨長期經營LEO、THA，及KUBET等博弈網站，2017年至2023年以旗下剛谷、壹壹柒柒公司開發的OnePaid、1177PAY等第三方支付平台，向賭客收取438億賭資、掩護詐團詐款1853萬元。

九州集團再將不法所得移轉到翔谷投資、歐博森、剛谷、葳群、采呈、東揮、成固、捌捌玖玖、新鑫公司、壹壹柒柒等公司，作為薪資發放、開發賭博遊戲、購地建屋及買名車方式洗錢。

未料中檢偵辦九州集團時，赫見時任台中市刑大大隊長林明佐和陳政谷、葳群公司負責人徐培菁交往密切，今年5月2日再搜索林在警政署辦公室、住處，查扣現金存款1200萬元，追查發現他利用大隊長、警政監身分，得知檢察官追查九州情資、偵辦方向竟洩密給集團成員，將林聲押獲准。

檢方也發現，林明佐收取陳政谷、徐培菁給個20萬現金、1名要價258萬元的「麥卡倫 RED系列-71年」威士忌，更無償使用要價462萬元的Range Rover Sport P400租賃車，還免費住在「新美齊酒店式公寓PARK 259」高級住宅。

檢方統計，林明佐2021年8月23日至2024年1月31日，陸續將收到不明財產拆分成49筆，存入自己及父親帳戶，一共高達4451萬多元。

中檢今偵結，依賭博、洗錢、詐欺、組織及行賄等罪嫌，起訴陳政谷及幹部、員工共32人，另依貪汙違背職務收賄、包庇犯罪組織、包庇賭博、洩密，特殊洗錢及財產來源不明等罪起訴林明佐，全案今移審台中地院。

台中地檢署。記者曾健祐／攝影
台中地檢署。記者曾健祐／攝影

幹部 洗錢 賭博

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