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「毒梟御用律師」成洩密累犯 桃檢起訴求重刑

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

律師劉政杰2021年8月間接受委託處理大園製毒工廠陳姓成員案件時，涉嫌替雙方傳話又將偵查中內容洩露給尚未到案的張姓主嫌；劉因之前洩密罪判刑確定並經律師懲戒委員會決議於2022年7月中旬起停職，卻繼續接案收錢，未經受僱李姓律師同意或授權代寫書狀，桃園地檢署偵結，將他依洩漏國防以外秘密、使犯人隱蔽、行使偽造私文書及詐欺取財等罪嫌起訴，並建請法院從重量刑。

桃檢指出，39歲被告劉政杰身為執業律師，明知應依法執行職務，並應符合律師倫理規範，對於委任人、法院、檢察機關等不得有矇蔽或欺誘行為，竟於2021年8月間，利用擔任製毒集團被告陳姓成員的辯護人，得知偵查內容機會，傳遞偵查秘密予張姓主嫌，藉以隱蔽張姓男子為製毒集團成員身分，免遭檢調查緝。

起訴指出，張男與綽號「黑哥」的謝男共組製毒集團，陳、賴2男則為成員，張男為免自己是製毒集團主嫌身分遭查獲，與陳達成若陳遭查獲，不供出張並交付安家費，2021年8月18日陳在桃園大園區製毒被逮，自2021年8月20日起至2022年3月14日羈押禁見。張擔心遭供出，耳聞律師劉政杰可以幫忙傳話給同案共犯、很敢配合客戶要求，雙方於2021年8月18日深夜在大園交流道附近碰面。

當時劉才因2020、2021年間2件毒品案洩漏偵查秘密、替被告傳話的前案，於同年7月29日偵查時自白犯行（該案於2022年1月3日起訴）仍不知警惕，以新台幣5萬元對價，同意接受張的委託擔任陳姓成員的辯護人，劉要求張將5萬元報酬交予陳的父親，他於2021年8月20日找陳父收錢及簽立刑事委任狀擔任陳男的辯護人。劉之後陸續將偵查秘密洩漏給張，及替陳、張傳遞消息，使張得以知悉偵查過程、內容，及依張要求安撫陳不將其供出，增加查緝難度。

桃檢指出，被告劉政杰前已因洩密等罪判刑確定，並經律師懲戒委員會決議自2022年7月19日起至同年11月18日停止執行律師職務，竟蔑視決議，隱匿遭停職及停職期間不得提供法律意見、代為法律行為、擔任法律顧問、代撰訴訟書狀、接受委任等重大事項，致使楊、謝、黃、王、林、陳及張姓等9人陷於錯誤，仍然委任已遭停職的被告劉正杰處理訴訟案件及撰狀等事宜，並給付酬金共新台幣41萬5000元。

承辦檢察官高玉奇痛批，被告劉政杰甫因前案洩密、使人犯隱避等犯行遭偵查、判刑及停職，卻未有所警惕，為賺取委任報酬，持續洩密、使人犯隱避犯行，且明知已因律師懲戒不得執行律師職務，竟隱瞞此情，藉此詐取律師報酬，身為律師竟知法犯法，牴觸律師保障人權、實現正義、促進法治使命，損害我國律師制度的公共信賴，所生實害非輕，犯罪尚飾詞狡辯，律師懲戒顯然對他無拘束效力，建請法院從重量刑，以效儆尤。

報酬 律師 桃園地檢署

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將偵查資料洩漏給同案被告 3律師涉洩密遭起訴

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