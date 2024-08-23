台中彩虹眷村彩繪牆消失 市府控廠商侵權敗訴

「彩虹爺爺」黃永阜一手打造的彩虹眷村，其營運團隊彩虹文創公司不滿台中市府文化局不再續約，2022年帶人將部分彩繪牆面粉刷塗抹，文化局認為遭侵權對文創公司等8人求償150萬元；台中地院審酌，文創公司依認養契約有權重置、改作彩繪，難認侵權，判文化局敗訴，可上訴。

文化局主張，台中市府2013年12月11日因土地重畫取得南屯區相關土地，並於2018年7月登記地上物8筆取得所有權，「彩虹爺爺」黃永阜持續以油漆彩繪建物牆面、地面頗富童趣，市府決定展緩拆除該建物，市府並於2014年1月22日接管後規畫開放為「彩虹眷村」成台中市知名景點。

文化局說，為保存黃永阜彩繪、維護彩虹眷村，2017年8月和黃簽訂「台中市南屯區彩虹村認養維護契約書」約定由黃認養建物至2022年7月31日，期間由黃永阜與其代理人彩虹文創負責人魏丕仁負責管理維護。

文化局控訴，魏男因和文化局續約不成，和兒子、員工共8人在契約期滿前1天，即2022年7月30日到彩虹眷村以倉促、不勻手法塗漆覆蓋彩繪牆面，造成黃永阜創作被毀，認為魏等人侵權行為，對彩虹文創、魏男等8人，一共求償150萬元。

彩虹文創等人抗辯稱，黃永阜和文化局簽認養契約同時，黃再授權給魏丕仁辦理彩虹眷村認養維護，契約第4條中「乙方（黃永阜）享免費使用認養場地之權利，惟所需用水、電、創作設備由乙方自行負擔」，維護期間費用都是魏支應，可見他得在建物彩繪、塗鴉或粉刷。

彩虹文創也說，認養期間多次變換彩繪圖案，文化局未曾置喙，其在認養契約期間內的粉刷行為，是屬契約管理、使用，並非不法侵害。且黃永阜已將著作權轉讓給魏，從黃授權給魏契約，及陪同當時賴清德副總統走訪彩虹眷村的人都是魏丕。

彩虹文創認為，文化局所指認養契約目的，不能擴張解釋道保留其繪製畫作，魏丕仁無意將其著作權利無償轉讓與他人，而自行塗銷個人著作，也非民事不法行為。

台中地院查，依文化局和黃永阜簽的認養契約，黃可就彩繪作品改作、重新創作，黃就其彩繪作品管理行為，不會構成對文化局所有權不法侵害，且黃早已將著作權、認養工作等，轉讓、授權給魏丕仁，魏有權重置、改作，認定魏就彩虹眷村牆面彩繪、塗鴉及粉刷，都未對文化局有不法侵害。

法院認為，認養期間內黃永阜授權魏丕仁依約管理建物，也能變更、塗改彩繪，魏等人將彩繪作品以油漆塗抹覆蓋行為，難認有何侵害文化局權利故意、過失，也不具不法性，該行為也未導致建物外觀價值較認養前減損，無侵權行為可言，認定文化局求償無理由，判處駁回。