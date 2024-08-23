勒索綠能廠商！彰檢起訴前麥寮鄉長、前台西鄉長之夫

達德集團在雲林縣麥寮鄉和台西鄉設置離岸風力發電廠，前麥寮鄉鄉長蔡長昆、前台西鄉長林芬瑩之夫丁文彬涉嫌以每支風機40萬元代價勒索達德，不法所得約400萬元，被雲林地檢署依貪汙、恐嚇取財等罪起訴。

雲林地檢署指出，達德集團2018年獲經濟部能源局核發以允能公司名義設置雲林縣離岸風力發電廠籌設許可，預計在麥寮鄉設置至少8支、台西鄉至少2支風機，因與當地居民回饋金、賠償問題未解，遭受抗爭，影響打樁工程，達德集團面臨停工一個月至少損失4300萬元的困境，且停工時間越長，損失越多。

蔡長昆、丁文彬與陳姓白手套為謀私利，由蔡假藉陸域風電案施工導致民眾抗爭的理由，發文命達德停工，陳姓白手套則藉機向集團索討管路工程，丁文彬則是多次向達德恐嚇不得施工。

雲林地檢署指出，達德集團負責人王雲怡為此心生畏懼，憂心損害持續擴大，與集團潘姓員工請時任雲林縣議長沈宗隆出面協調，約蔡長昆等人見面，席間蔡長昆和丁文彬要求以1支風機40萬元計算，麥寮鄉有8支風機要320萬元、台西鄉有2支要80萬元。