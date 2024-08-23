花200元買21份「選副總統連署書」罰200萬元 判決理由曝光…

共和黨黨主席周克琦與曾是「十大槍擊要犯」藍信祺搭檔連署參選副總統，涉發放米酒、牙刷、牙膏、現金200元收購連署書，判刑3年，併科罰金200萬元；台北地院表示，周影響選舉公正性與社會風氣，更扭曲選舉制度的真實性。

藍信祺、周克琦2023年間共同參選總統、副總統，周克琦被控自行或透過他人交付賄賂現金200元給連署人21人，另以200元向連署人2人行求賄賂。

判決指出，周克琦2023年10月21、22日下午2時許至5時許間，在新光三越站前店前廣場舉辦連署活動，連署人潘姓女子、傅姓女子21人到場為藍信祺、周克琦連署完畢後，分別領取現金200元。

周克琦曾明確向「333政黨聯盟」成員聲稱「沒有連署就沒有錢拿」，潘女依周指示邀集連署人時說「連署可拿200元『意思意思』」，「沒有連署則沒有『好康』」。

此外，傅女依周克琦指示邀集連署人時，透過Line傳送宣傳圖片，並告知連署人「帶身分證影本」、「有200」，其他連署人輾轉相邀時，也說連署有「好康」可領，足見200元是藍信祺、周克琦連署的賄賂。

法官認為，周克琦辯稱200元是邀集民眾參與遊行的工資、車馬費，不過，潘女、傅女並未說明連署人到場後須配合從事任何造勢、宣傳或提供勞務，且連署人到場時間不一，周所辯解不可採信，現金200元是連署的對價。

判決指出，選舉乃民主政治的基石，攸關政治風氣甚鉅，必須確保選民能自由評斷候選人之才德、品行、學識、操守及政見，選賢與能，國家始能長治久安，而賄選為敗壞選風之主要根源，不僅抹滅實行民主政治之真意，且影響選舉之公正性與社會之風氣，更扭曲選舉制度所尋求民意之真實性。

周克琦欲參選副總統，應尊重選賢與能之精神，竟不思以合法方式從事競選活動，無視法規禁令，以每人200元價碼對連署人21人交付賄賂，另對連署人2人行求賄賂，以工資的名目粉飾，妨害選舉連署的公正、公平與純潔，戕害民主政治健全發展。