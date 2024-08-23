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詐團據點被抄！2成員跳樓逃跑摔到顱內出血

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

刑事局南部打擊犯罪中心查緝詐騙集團機房，在3波查緝行動，共逮捕18名涉案成員，4人通緝中，其中2名遭通緝的男子跳樓逃跑，摔得顱內出血、多處骨折，送醫後已無生命危險。警方在機房中發現大陸公安制服，查出他們著公安制服取信海外華人。全案移送法辦後，17人經檢方聲押獲准。

據了解，刑事局南部打擊犯罪中心掌握黃姓男子（39歲）疑設詐團機房，與台中、雲林、嘉義、台南、高雄等地方合作，報請桃園、台中、雲林地檢署指揮追查據點，6月間先後在桃園、雲林、台中3波查緝行動，查捕黃與另17名涉案人，成員當中有4人正通緝中。

陳姓男子（30歲）因涉洗錢防制法通緝、吳姓男子（29歲）涉詐欺、毒品、妨害名譽通緝，2人6月18日在雲林北港鎮，遇警方破門攻堅查緝，情急之下欲跳樓逃跑，導致顱內出血、腿部骨折，雙雙送雲林媽祖醫院住院治療，目前已無生命危險。

警方攻堅時發現，機房內的衣櫃吊著大陸公安制服，經查，他們透過科技器材及網路設備竄改電話撥號給在台或大陸，以及海外華人，在視訊中穿著大陸公安制服，令受騙人以為他們是真公安，才聲稱受騙人犯罪，會被遣送大陸受審，要求監管保證金名義，迫使受騙人匯款上當。

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刑事局南打中心查緝詐團機房，發現衣櫃內有大陸公安制服。記者林保光／翻攝
刑事局南打中心查緝詐團機房，發現衣櫃內有大陸公安制服。記者林保光／翻攝
刑事局南打中心查緝詐團，3波行動查獲18人，17人聲押獲准。記者林保光／翻攝
刑事局南打中心查緝詐團，3波行動查獲18人，17人聲押獲准。記者林保光／翻攝

公安 通緝 雲林

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