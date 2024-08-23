前立委廖國棟助陸企增資案收賄50萬 北檢今起訴3人

國民黨籍前立委廖國棟於2020年間，涉受數字雲端公司顧問孔祥科所託，替中國浪潮集團在台投資成立的「數字雲端有限公司」處理增資案而收賄50萬，廖的時任辦公室主任丁復華分得賄款20萬。台北地檢署今偵結，依涉犯貪汙治罪條例等罪嫌，起訴廖國棟、丁復華及孔祥科。

檢方指出，2016年數字雲端公司在台成立，資本額100萬元。2018年9月間，中國浪潮集團的香港關係企業欲增資數字雲端公司1億230萬元，同年12月4日，經濟部投資審議委員發函核准，該香港關係企業於2019年1月8日匯入329萬9973.88美元，並於同年1月16日向投審會遞交大陸地區人民投資額審定申請書，待投審會審定通過並核發增資資金審定函後，數字雲端公司增資案方能完成。

2019年間，數字雲端公司遭同業檢舉，投審會於同年4月11日偕同經濟部工業局人員至數字雲端公司進行實地查訪，發現數字雲端公司疑存有從事非已開放大陸地區人民來台投資之正面表列營業項目，暫緩審定數字雲端公司增資案。

2020年3月1日，數字雲端公司於與孔祥科簽訂顧問契約，由孔祥科接洽立委處理數字雲端公司增資案。同年4月27日，孔祥科請託熟識的廖國棟協助，讓數字雲端公司增資案得以通過，廖國棟便將此事交由丁復華處理並指示「不希望白忙」，希望藉由處理數字雲端公司增資案索取金錢對價。

2020年5月至7月間，丁復華利用廖國棟立委的法定職務權限，針對數字雲端公司增資案召開協調會，藉此盡速通過增資資金審定，要求經濟部工業局以專案輔導方式，協助數字雲端公司調整公司營運，向孔祥科索取賄款100萬。

丁復華於2020年6月19日、7月30日總計收受孔祥科交付的賄款現金70萬元，丁復華將賄款均轉交予廖國棟後，從中分得20萬元，成為廖國棟就數字雲端公司增資案通過所行使職務行為的對價。