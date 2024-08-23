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與「槍擊要犯」搭檔選副總統花200元買連署！他判刑3年罰200萬元

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

共和黨黨主席周克琦與曾是「十大槍擊要犯」藍信祺搭檔連署參選副總統，檢方指控他發放米酒、牙刷、牙膏、現金200元收購連署書，犯總統副總統選罷法連署賄賂罪，台北地院審理，今判周有期徒刑3年，併科罰金200萬元，褫奪公權5年，犯罪工具沒收。可上訴。

2023年10月21日周克琦在新光三越百貨台北站前店廣場設立連署攤位，指示傅、潘2名女子邀請民眾連署，以每人200元的價格向5人收購。

同年10月22日下午，周指示傅女於亞洲廣場大樓外以200元收購20人的連署書，數日後，又在立法院外購得1份連署書，總計花費5200元買到26份連署書。

檢調人員2023年11月2日指揮警調搜索，拘提周克琦到案，訊後聲押禁見獲准，藍信祺也列被告，偵訊後由檢方請回。

台北地檢署去年12月29日起訴周克琦、不起訴藍信祺，傅姓、潘姓女子獲緩起訴處分。

共和黨黨主席周克琦。圖／聯合報系資料照片
共和黨黨主席周克琦。圖／聯合報系資料照片

連署書 選罷法 520

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