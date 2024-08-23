警政監林明佐貪4451萬元 中檢偵破九州集團起訴32人

刑事局三線二星警政監林明佐擔任台中市刑大隊長期間，和九州博弈集團交往密切，涉嫌提前洩漏偵辦行動，台中地檢署密集偵辦4個月，將林明佐、九州負責人陳政古等人聲押禁見，連同博弈集團份子查扣41億5304多萬元財產，統計林明佐貪汙4451萬多元，今依貪汙等罪嫌起訴林明佐等32人。

檢方查，林明佐擔任台中市刑大大隊長期間和博弈集團交往密切，提前將檢警偵辦行動洩密，讓對方提前轉移據點，導致搜索行動不如預期，5月2日指揮廉政署搜索林位於刑事局警政監辦公室、住處，在他戶頭發現2000多萬元現金、家中也藏有百萬元現金。

檢方指出，今年5月2日搜索林明佐辦公室、居，查扣現金及存款約1200萬元，經查林明佐利用其台中市刑大大隊長及刑事警察局警政監身分，獲知中檢檢察官指揮員警偵辦九州集團情資予以洩密、包庇。

檢方說，林明佐收取博弈提團20萬元、「麥卡倫 RED系列-71年」威士忌洋酒1瓶（價值258萬元）、並無償使用Range Rover Sport P400 租賃車（價值462萬元）、免費居住「新美齊酒店式公寓 PARK 259」套房等高級住宅等賄賂及不正利益。