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曾博恩專場沒繳娛樂稅...薩泰爾遭開罰186萬元 打官司結果輸了！

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

曾博恩主持的「博恩夜夜秀」，近年引發不少話題。薩泰爾娛樂公司前年舉辦3場售票「2022曾博恩有趣的演講！《三重標準》」活動，卻未繳26萬餘元娛樂稅，被台北市稅捐稽徵處裁罰186萬餘元，薩泰爾不服提行政訴訟，台北高等行政法院判決薩泰爾敗訴，可上訴。

薩泰爾2022年3月11、12日在台北流行音樂中心，舉辦3場對外售票的「2022曾博恩有趣的演講！《三重標準》」活動，門票總收入2283萬餘元，卻未依娛樂稅法規定，於活動舉辦前向台北市稅捐稽徵處信義分處辦理登記及娛樂稅徵免手續。

信義分處2022年發函要求薩泰爾補辦代徵報繳手續，並依薩泰爾提供的影片檔案，認定活動是表演者以喜劇表演方式娛樂觀眾，與演講有別，屬於娛樂稅法課稅範圍，核定薩泰爾應繳納26萬7009元。

薩泰爾仍不服繳納娛樂稅，信義分處認為薩泰爾活動前沒有辦理徵免而裁罰7500元，及應補徵代徵繳納娛樂稅七倍的罰鍰，擇一從重開罰186萬9063元。薩泰爾不滿被開罰，提行政訴訟救濟。

北高行指出，信義分處查到薩泰爾2022年間在嘉義等地舉辦9場曾博恩「有趣的演講」活動，皆主動申報娛樂稅，而北流的活動則執意不繳娛樂稅，但這9場活動與北流的活動，實質內容相當，雖然名稱為「有趣的演講」，但實質上仍是用喜劇表演娛樂觀眾，與演講性質不同，屬於娛樂稅課稅範圍。

北高行指出，薩泰爾明知演講和單口喜劇不同，卻只是將表演名稱故意改為「演講」，即未依娛樂稅法規定在活動前辦理徵免手續，顯見有逃漏娛樂稅的故意，認為台北稅捐稽徵處裁罰有理由，判決薩泰爾敗訴。

曾博恩。圖／聯合報系資料照片
曾博恩。圖／聯合報系資料照片
曾博恩。圖／聯合報系資料照片
曾博恩。圖／聯合報系資料照片

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