軍官淪共諜 8人判刑 主嫌跑了

陸軍航特部中校謝孟書具駕駛CH-47SD運輸直升機本職學能，被教唆駕駛此軍用直升機叛逃至大陸。本報資料照片 陸軍退役軍官陳裕炘被控發展共諜組織，爆發近年人數最多共諜案，高檢署起訴軍階最高至中校的十名現、退役軍士官，案發時七人仍在服役。台灣高等法院昨依違背職務收受賄賂、交付關於中華民國軍事上應秘密之文書等罪，將八人判刑一年六月至十三年，陳滯留中國大陸被通緝，一人無罪；高檢署研議就量刑及無罪部分上訴。

去年四月退伍少校蕭翔云處十三年、陸軍航特部中校謝孟書處九年、中校退伍多年商人謝秉成處八年、花防部少校作戰官何信儒處七年四月、金防部守衛大隊情報官康奕彬處七年二月、陸軍步兵一○四旅軍官洪睿洋處七年、去年九月退伍軍人陸駿方處五年六月、台南市後備旅中士劉立齊處一年六月、吳志鵬無罪。犯罪所得皆沒收。

調查局前年調查陳裕炘被大陸官員用六十二萬元吸收，再以金錢利誘蕭翔云、謝秉成協助在台發展組織，追出全案。判決指出，謝經蕭介紹而與陳接觸，前年底至去年三月陸續吸收洪睿洋、謝孟書、陸駿方加入組織，將洪、謝提供的軍事機密交給陳，又向陸收集公務上應秘密文書，再教唆謝駕駛「ＣＨ｜４７契努克」軍用直升機叛逃至大陸。

洪睿洋、謝孟書、陸駿方收錢交出軍事機密，謝研擬計畫陰謀投敵，陸還依謝指示拍攝「心戰投降片」，敘述服役單位及職稱，表彰願向中國人民解放軍投降；劉立齊去年五月廿日利用值班機會，將無閱覽權限的軍事機密攜入值日官寢室刺探軍機。

高院審理，劉立齊不認罪、何信儒否認違背職務收賄、謝秉成否認教唆陰謀投敵、謝孟書否認投敵，其餘坦承犯罪。蕭翔云被控轉交工作費給不明人士、陸駿方吸收吳志鵬加入組織、吳配合拍攝「我願意投降解放軍」心戰影片，因證據不足無罪。

高院指出，大陸對台灣文攻武嚇不曾停歇，現役軍人和國民為金錢甘為對岸刺探情報，嚴重危害台灣人福祉；中共步步進逼，卻有人為對岸發展組織，尤其當時有七人是軍人，受國家栽培卻為金錢賣國，違反效忠國家、保國衛民法定職務。